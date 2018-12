Nicht ganz nach Wunsch verlief der letzte Wettkampf des Jahres für Daniel Janicijevic aus Gänserndorf Süd. Das 21-jährige Top-Talent nahm ja an den EU-Meisterschaften (Anm.: Teilnahmeberechtigt sind nur Athleten aus EU-Ländern bzw. Beitrittskandidaten, es ist keine EM) im spanischen Valladolid teil und wollte dort eine gute Rolle spielen.

„Leider ist es ganz schlecht gelaufen“, seufzte Janicijevic. Gleich in Runde eins im ersten Kampf gegen einen Engländer kam das frühe Aus wegen einer Augenverletzung des Weinviertlers, die zum sofortigen Abbruch führte. „Jetzt heißt es erstmal, die Verletzung auskurieren zu lassen“, leckte Janicijevic seine Wunden.

Aber er blickt schon auf das Jahr 2019: Da sind einige Turniere in Planung, der Höhepunkt liegt aber im Sommer, genauer gesagt in Minsk: „Dort finden nämlich die Europaspiele statt.“ Ansonsten will er weiter auf nationaler und internationaler Ebene zeigen, warum er als Top-Talent gilt.