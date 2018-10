Rechtzeitig vor seinen beiden Saisonhöhepunkten, der österreichischen Staatsmeisterschaft und der EU-Meisterschaft, nähert sich Daniel Janicijevic aus Gänserndorf-Süd seiner Bestform. Das unterstrich der 21-Jährige bei einem Länderkampf zwischen österreichischen und bosnischen Boxern.

Der Wettkampf fand in der Ersten Bank Arena in Wien statt, Janicijevic bestritt dabei den zweiten Kampf in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm gegen den Bosnier Ivan Blazevic. „Den Kampf hab ich ganz klar für mich entscheiden können, dem Gegner konnte ich einige harte Treffer zusetzen. Aber Hut ab dafür, das er die Schläge so gut weggesteckt hat“, resümierte der junge Boxer und zollte seinem Kontrahenten auch Respekt.

"Mit meiner Leistung bin ich zufrieden"

Das Urteil der Kampfrichter fiel dann letztendlich mit 5:0 Punkten ganz klar zu seinen Gunsten aus. Vor Ort waren rund 1.700 Zuschauer, die ganze Veranstaltung war auch live auf ORF Sport+ und Laola1.tv zu sehen. Von sieben Kämpfen konnten die rot-weiß-roten Boxer sechs für sich entscheiden, womit der Vergleichskampf klar an Österreich ging.

Danach ging es für Janicijevic und sein Team weiter in Richtung Finnland, wo in Tampere beim „Tammer Tournament“ starke Boxnationen wie die Ukraine, Brasilien oder Frankreich am Start warten. Auch dort zeigte der Weinviertler seine Klasse: Nachdem er sich im Halbfinale seiner Gewichtsklasse gegen einen Schweden durchsetzen konnte, unterlag er im Finale nur hauchdünn einem monegassischen Kontrahenten mit 2:3. Silber war für Janicijevic bedingt zufriedenstellend: „Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, aber es geht bzw. wird noch besser!“

Damit spielt er auf zwei Highlights an, die in den nächsten Wochen warten: Von Freitag bis Sonntag hat er „Heimspiel“, finden doch in Korneuburg die österreichischen Staatsmeisterschaften statt. „Das Ziel ist ganz klar, dort möchte ich meinen Titel verteidigen und erneut Gold holen!“ Dann geht es weiter nach Valladolid in Spanien, wo ab 7. November die EU-Meisterschaften (Anm.: Teilnahmeberechtigt sind nur EU-Länder bzw. Beitrittskandidaten, es ist keine EM!) stattfinden. „Da ich gut in Form bin, hoffe ich natürlich, mit einer Medaille heimzukommen“, so Janicijevic.