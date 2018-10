Das Ehepaar Christiane und Roman Reinberger (aus Groß-Enzersdorf) von der UTSS Gänserndorf, das verletzungsbedingt länger pausieren musste, meldete sich bei den Seniorenmeisterschaften in Graz-Seiersberg mit einem Paukenschlag zurück: Sie ertanzten sich bei ihrem ersten Turnier in dieser Saison den Meistertitel in der Klasse Standard C I. „Das freut uns ganz besonders, da sie für ihr Comeback ordentlich schuften mussten“, freut sich UTSS-Sektionsleiterin Monika Soukup.

Sabina Ardatin und Andreas Vanek, ebenfalls aus Groß-Enzersdorf, ließen in dichtem Startfeld nach drei Runden 18 Paare hinter sich und konnten in ihrer Klasse Standard C III ebenfalls Platz eins für sich bean spruchen. Dieses Paar startet allerdings für den TSK Floridsdorf. -ps-