Tennis-Herren bestätigten Favoritenrolle

Österreichs Davis-Cup-Team hat am Samstag in Tulln mit viel Weinviertler Hilfe den erwarteten Heimerfolg über Pakistan gefeiert. Alexander Erler und Lokalmatador Lucas Miedler holten im Doppel gegen Aisam-ul-Haq Qureshi und Aqeel Khan schon bei der ersten Möglichkeit nach der 2:0-Führung vom Vortag den dritten Punkt im Play-off. Danach bescherte der Matzener Jurij Rodionov Österreich mit seinem zweiten Sieg (6:2 6:2) in zwei Tagen, diesmal gegen Muzammil Murtaza, einen 4:0-Heimerfolg gegen die Gäste.

ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer aus Deutsch-Wagram, der zum zweiten Mal auch als Non Playing Captain auf der Bank saß, war zufrieden. „Es ist definitiv nach Plan verlaufen, ohne Satzverlust. Die Burschen haben bewiesen, dass sie eine Klasse besser sind. Es ist immer schwer, sowas einzufahren, vor allem der Alex hat heute sehr gut angefangen“, meinte Mel-zer.

Rodionov: „Schön, wieder vor Zuschauern zu spielen“

Kurz darauf machte Rodionov den Sack endgültig zu. Nach seinem Auftaktsieg am Freitag gegen Muhammad Shoaib mit 6:3 6:1 konnte sich der 23-Jährige auch gegen den Freitagsgegner von Teamkollege Misolic in zwei Sätzen durchsetzen. „Es war schön, wieder vor Zuschauern daheim Davis Cup zu spielen, das letzte Mal, als wir zu Hause waren, war Innsbruck, und da war das Stadion leider leer“, so Rodionov, der mit der Favoritenrolle leben konnte: „Man weiß, dass jeder von einem erwartet, dass du gewinnst, das ist die schwierige Aufgabe. Das habe ich zum Glück geschafft.“

Zurück noch einmal zu Jürgen Melzer, dessen Bruder Gerald als Ersatzmann gegen die Pakistani dabei war: „Wir müssen zufrieden sein. Im Großen und Ganzen ist es ein verdienter Sieg. Wir waren gewarnt, aber unsere Burschen haben das souverän erledigt. Jetzt müssen wir die Auslosung abwarten. Für mich und den Verband ist es extrem wichtig, dass wir in der Weltgruppe bleiben. Da gehören wir auch hin. Wir werden versuchen, zu den Finals zu kommen.“

Die Auslosung für die nun folgende Qualifikationsrunde fand entgegen ursprünglichen Angaben nicht schon am Dienstag statt, sondern wird erst Ende November im Zuge des Finalturniers erfolgen. Der ÖTV hofft dabei auf ein Heimspiel.