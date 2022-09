Alligators als Marchfelder Herz des Basketballs

Werbung

Basketball wird in Deutsch-Wagram schon deutlich länger gespielt, aber vor 20 Jahren wurde durch Robert Hebling, Daniela Iser-Quirgst und Hannes Quirgs mit den Union Deutsch-Wagram Alligators ein neues Erscheinungsbild in der Sektion Basketball eingeführt.

Ein neuer Name, eigenes Logo, eine Website, das Organisieren von Camps und Turnieren und die regelmäßige Abstimmung unter den Trainern sind nur einige der Punkte, die seither umgesetzt wurden und zur Professionalisierung der Nachwuchsarbeit beigetragen haben. Anlässlich dieses Jubiläums wurde vergangenes Wochen ende ein großes zweitägiges Basketballturnierfest gefeiert, bei dem alle Alligators-Teams ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Den Start am Samstag machte ein internes Spiel der weiblichen Unter-10-„Alligatorinnen“, für Nachwuchskoordinator Hannes Quirgst „ein tolles Zeichen, dass auch viele junge Mädels zum Basketball spielen beginnen“. Die U10- und U14-Burschen absolvierten ein Miniturnier und im Anschluss an diese beiden Nachwuchsturniere zeigten noch die U8-Alligators bei einem Dribbel- und Technikparcours ihr Können, ehe das große Gruppenfoto gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger gemacht wurde und für strahlende Gesichter sorgte.

Starke Vorstellung gegen slowakisches Top-Team

Das Hauptspiel des Abends war jenes der 2.-Bundesliga-Mannschaft gegen BK SPU Nitra, den Meister der 2. Slowakischen Liga 2021/22. Die Gäste aus der Slowakei zeigten sich als treffsicher vom Dreier und konnten so in der ersten Halbzeit einen Vorsprung herausspielen, doch die Alligators boten – angetrieben vom lautstarken und zahlreichen Publikum – in Halbzeit zwei eine starke Leistung und gewannen noch 89:77. „Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, freut sich Head-Coach Lukas Hofer schon auf den Saisonstart Anfang Oktober. Der mehr als gelungene erste Turniertag klang noch bei einer Grillerei in der Unionhalle gemütlich aus – perfekt organisiert von Buffetchefin Ulli Schwarz Provilij.

Auch am Sonntag gab es Basketball en masse: Ab 10 Uhr starteten die Nachwuchsturniere für die Burschen der U12 und die Mädchen der U16. Den Abschluss bildete das Spiel des Landesligateams gegen das U19-Superligateam des Kooperationspartners Vienna Timberwolves. Auch hier hielten die Marchfelder gut mit und mussten sich den mit Top Talenten gespickten Wienern nur denkbar knapp geschlagen geben.

Über 500 Fans an beiden tagen in der Halle

Aber auch abseits des Hallenparketts wurde den Fans einiges geboten: eine Tombolaverlosung an beiden Tagen mit vielen Preisen, Erinnerungsmedaillen für alle teilnehmenden Nachwuchsspieler, 20-Jahre- Shirts und Vorstellung der neuen Merchandise-Kollektion sowie Social-Media-Begleitung durch Emma Schroijen und Anna Marek.

„Es war ein wirklich mehr als gelungenes Wochenende und Werbung für uns als Verein sowie für die Sportart Basketball. An beiden Tagen zusammen waren über 500 Personen in der Halle und konnten tolle Spiele und eine super Stimmung erleben“, strahlte Quirgst. „Ein Danke auch an unsere Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir Basketball auf diesem Niveau ausüben können, und natürlich an alle Helfer und Coaches.“