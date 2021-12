Hofer-Kritik: „Wir sind halt nicht in der NBA“

Wenn es eine Szene braucht, um die Misere der Deutsch-Wagramer 2.-Bundes liga-Herren zu verdeutlichen, dann jene zwei Minuten vor Schluss im Auswärtsspiel bei den Wörthersee Piraten in Klagenfurt: Beim Stand von plus zwei für die Gäste aus dem Marchfeld hatte man Ballbesitz, doch ein fürchterlicher (und unnötiger) Ballverlust samt folgender Unsportlichkeit ließ die Hausherren von der Freiwurflinie ausgleichen. Und diese legten sofort einen „Dreier“ nach, womit die Alligatoren plötzlich minus drei in Rückstand lagen – und das in weniger als 30 Sekunden. „Sinnbildlich“, seufzte Head-Coach Lukas Hofer.

Es war die Schlüsselaktion einer Partie, in der Deutsch-Wagram schon mit minus 15 Punkten in Rückstand lag, sich wieder herankämpfte und in Führung ging, um am Ende doch wieder als Verlierer vom Parkett zu gehen. Dass die neunte Niederlage im neunten Spiel mit 73:83 auch noch deutlich ausfiel, war das i-Tüpfelchen eines gebrauchten Tages. „Weil wenn etwas schief geht bei uns, dann so richtig“, weiß Hofer. In der Kärntner Landeshauptstadt waren das gleich mehrere Punkte:

Die löchrige Defensive

Unnötige Fehler und Fouls, dazu wieder über 80 Punkte kassiert – da war es kein Wunder, dass auch Assistant-Coach Hannes Quirgst meinte: „So ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen.“

Das „Hero Ball“-Problem

Die „jungen Wilden“ neigen dazu, besonders in der Schlussphase schwierige und komplizierte Würfe zu nehmen, riskante Pässe zu spielen und sich alleine profilieren zu wollen, statt sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. „Ich glaube, das passiert unter bewusst, jeder will Verantwortung übernehmen und zum Helden werden. Wie in der NBA, wo du mit spektakulären Würfen zum Helden wirst“, glaubt Hofer, der noch lakonisch hinzufügt: „Aber wir sind halt nicht in der NBA, sondern in der zweiten Bundesliga, und das hat seinen Grund.“ In der amerikanischen Profiliga gibt es für dieses Phänomen sogar einen Begriff, nämlich „Hero Ball“ ...

Die Pietersen-Verletzung

Der größte Pechvogel der „Alligatoren“ war Julian Pietersen. Der Forward war besonders motiviert, da er gebürtiger Klagenfurter ist und Eltern sowie Freunde unter den Zuschauern waren. Doch der 19-Jährige knickte beim Auf wärmen böse um, die erste Diagnose war niederschmetternd: Bänderriss im Sprunggelenk.

Die lausige Freiwurfquote

Ein weiteres Problem der Deutsch-Wagramer ist die schlechte Trefferquote von der Freiwurflinie, die gerade einmal 50 Prozent beträgt. „Das ist katastrophal“, weiß Hofer, „da war sogar Shaquille O’Neal noch besser.“ Angesprochener O’Neal ist ein ehemaliger US-Superstar, der absichtlich gefoult wurde, damit er an die Freiwurflinie musste – weil er von dort nur selten traf.