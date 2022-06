Die Kids begeisterten beim Lauftag

Werbung

Ein echter „Klassiker“ geht immer, das ist auch beim Laufen so. Kein Wunder also, dass die 38. Auflage des Deutsch-Wa gramer Lauftags ein voller Erfolg war, ganz besonders bei den Raiffeisen-Nachwuchsbewerben. „Wir hatten über 200 Kinder, das hatten wir selbst vor Corona nicht“, strahlte Chef organisator Günter Pauser von der Sportunion Deutsch-Wagram. Auch weil die Volksschule gleich 80 Kids meldete, was auf das Engagement von Lehrerin Angelika Heinzl zurückzuführen war. „Hut ab, wie sie und ihre Kolleginnen die Kinder motiviert haben“, lobt Pauser.

Zwei Favoritensiege beim Stadtlauf

War beim Hauptlauf eine Klasse für sich: Vinzent Klaus. Foto: Johann Newetschny

Als Belohnung gab es für die Kleinen auch Eisgutscheine und viel Applaus und Anfeuerungsrufe der vielen Zuschauer, vor allem Eltern, entlang der Strecke.

Beim Stadtlauf selbst waren knapp 120 Läufer am Start, was zwar nicht so viel wie vor der Pandemie war, aber dem Rückgang bei vielen anderen Laufveranstaltungen quer durch ganz Österreich entspricht.

Das Rennen selbst war eine klare Sache für Vinzent Klaus vom LC Wolkersdorf, der in der zweiten Runde noch mit Alexander Gube lief, dann aber den Turbo zündete und sicher gewann, genauso wie Barbora Kopri vova vom LC Erdpress bei den Damen.

Top-Basketballerin war auch beim Laufen top

Für Aufsehen sorgte Lokalmatadorin Sophie Kunert. Die 13-jährige Basketballspielerin kam direkt vom Auswahltraining des NÖ Verbandes und schaffte es auf Rang vier der Frauenwertung der allgemeinen Klasse.

Eine Premiere gab es für die Volksbank-Teamwertung, wo drei Läufer zusammengefasst wurden. Bei der Sieger ehrung gab es auch lobende Worte von Bürgermeisterin Ulrike Mühl-Hittinger, vor allem für „Tausendsassa“ Pauser, der heuer auch mit Neffe Stefan Pauser moderierte und launig durch das Programm führte.