Para-Schwimmer fünfmal am Start und fünfmal im Finale

Im spanischen Barcelona fand heuer der Saisonstart für Österreichs Paraschwimm-Nationalteam statt. Mit dabei waren auch die Deutsch-Wagramer Andreas Ernhofer und Andreas Onea. Für beide war es der Beginn einer Reise, die so erfolgreich wie möglich bei den Weltmeisterschaften im Sommer in Portugal enden soll.

Ernhofer glückte der Auftakt: Er ging in fünf Disziplinen an den Start und konnte sich jedes Mal für den Finallauf qualifizieren. „Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, in allen Bewerben unter die Top-acht zu kommen. Allerdings war ich dadurch in zwei Tagen zehnmal am Start, das ging an meine Grenzen und war schon ziemlich anstrengend.“ Insgesamt konnte der Marchfelder einen österreichischen Rekord und zwei Medaillen holen, Silber über 150 Meter Lagen und Bronze über 100 m Brust. Hinzu kamen noch zwei vierte Plätze über 200 m Freistil und 50 m Brust sowie ein achter Platz über 100 m Rücken.

Onea wiederum reiste mit gemischten Gefühlen nach Katalonien, da er nach einer Corona-Infektion im Februar nicht wusste, wo er steht. Das Positive: Mit Silber über 200 m Lagen zeigte er, dass er noch immer mithalten kann. Negativ war aber, dass ihm sein Schwimmgefühl abhandengekommen sei. „Es hat sich grauenhaft angefühlt und ich bin echt frustriert über meine Zeiten in Barcelona. Aber der mentale Knackpunkt ist, trotzdem die Ruhe zu bewahren und dem Körper die Zeit zu geben, nach so viel Training und dieser Erkrankung. Also nervös bin ich noch nicht, aber es war ein sehr zacher Auftakt.“

Pizza als legales Doping für Ernhofer

Für das Paraschwimm-Nationalteam geht es in zwei Wochen weiter nach Italien, wo das erste Weltcuprennen ansteht. Ernhofer möchte auch dort an den jetzigen Erfolgen anknüpfen: „Ich freue mich total auf Lignano. Dort habe ich schon einige Rekorde aufstellen können, und nach einer guten Pizza schwimme ich immer schnell“, scherzt der Heeressportler.