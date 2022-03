Para-Schwimmer holen Feinschliff für die WM

Werbung

Mitte März fand in Lignano (Italien) der Weltcup im Para-Schwimmen statt. Mit weit über 300 Athleten aus knapp 40 Nationen war es ein Wettkampf auf hohem Niveau und für die österreichischen Aushängeschilder Andreas Ernhofer und Andreas Onea daher auch die Möglichkeit, den Trainingszwischenstand in Vorbereitung auf die WM in Madeira zu testen.

Ernhofer konnte an seine Erfolge aus Barcelona ( die NÖN berichtete ) anknüpfen und mit einer Zeit von 54,34 Sekunden die Bronzemedaille über 50 Meter Brust erzielen. „Als ich die Startliste gesehen habe, dachte ich mir, es wird unmöglich. Aber jetzt habe ich es doch geschafft und wieder gelernt, dass man niemals bereits im Vorhinein aufgeben darf.“

Bei allen anderen Bewerben konnte er sich jeweils in den Top fünf seiner Behinderungsklasse (S4) platzieren, verpasste das Podest jedoch knapp. Für Ernhofer war es ein perfekter erster Probelauf für die Weltmeisterschaft im Juni. „Ich freue mich sehr, dass hier so viele Teilnehmer dabei waren. Das bringt mich schon richtig in Vorfreude auf die WM“, berichtet er.

Andreas Onea holte sich den Sieg über 100 m Brust und Platz zwei über 200 m Lagen. Er kommt nach überstandener Corona-Infektion auch immer besser in Form, wenngleich ihn die Zeiten ärgern: „Ich trainiere gut, fühle mich gut und hab tolle Werte. Aber irgendwie fehlt mir scheinbar die Leistungsbereitschaft“, rätselt Onea ein wenig, „aber das wird schon wieder.“