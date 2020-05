NÖN: Das letzte Spiel ist über neun Wochen her – wie sehr fehlt Ihnen der Handball schon?

Pavel Franko: Es ist das erste Mal, dass in Mitteleuropa alle Sportler in allen Bereichen diese Erfahrung machen, und das ist schrecklich. Für mich ist es noch anstrengender wegen meiner Verletzung, aber ich glaube, alle Sportler haben sehr schlechte Zeiten erlebt, weil das nicht normal ist. Ich bin sicher, alle freuen sich schon auf eine Rückkehr. Ich auch – wirklich!

Sie sprechen die Meniskusläsion in Ihrem Knie an. Für die kam die Pause zur rechten Zeit. Als eigentlicher Spielertrainer konnten Sie zuletzt ja nur noch coachen, aber nicht mehr spielen. Hat sich der Zustand verbessert?

Franko: Ich wurde jetzt am 6. Mai in Bratislava operiert. Auch in der Slowakei waren alle normalen Operationen abgesagt, von daher war ich der erste Pa tient auf dieser Station im Krankenhaus. Das war auch sehr, sehr interessant. Ich möchte es nicht verschreien, aber ich fühle mich sehr wohl, das Knie sieht super aus. Meine Frau hatte schon drei Knieoperationen, sie ist sehr zufrieden mit meiner Bewegungsamplitude (lacht).

Sie sind Slowake, leben in Lassee und arbeiten als Polizist in Ihrer Heimat. Regelmäßige Grenzübertritte, Maßnahmen in beiden Ländern, Verhalten der Bevölkerung, ... – Sie dürften Corona auf sehr vielen Ebenen hautnah mitbekommen haben, oder?

Franko: Das stimmt. Ganz am Anfang war ich bei einem Fahrradausflug auf einer Brücke zwischen Marchegg und der Slowakei, die war gesperrt. Da haben wir noch Scherze gemacht, es sei wie in der Zeit des Eisernen Vorhangs, aber als die strengeren Maßnahmen gekommen sind, war es nicht mehr so witzig. Ich kenne viele Leute, die existen zielle Probleme haben. Ich sehe natürlich die Ergebnisse, die die Slowakei im Kampf gegen Corona erreicht, aber die schwierigste Zeit kommt meiner Meinung nach noch. Die Grenzgänge waren für mich als Polizist einfach, die Leute waren sehr nett, weil sie alle Kollegen sind. Aber ich habe auch gesehen, wie es etwa für Pflegerinnen ist, die in Österreich alte Menschen betreuen. Das fand ich zum Teil schrecklich.

Zurück zum Sport: In Österreich werden, wenn auch schleppend und unter strengen Auflagen, nach und nach Sportstätten geöffnet und Trainingsbetrieb ermöglicht. Wie sieht es da in der Slowakei aus?

Franko: Unsere Regierung hat den Weg zurück zur Normalität auf vier Phasen aufgeteilt. Aktuell laufen Phase zwei und drei, Sport ist da noch nicht erlaubt. Die Leute können natürlich individuell trainieren, aber es gibt keine Zusammenkünfte. Wir hoffen, dass das Anfang Juni kommt.

In Österreich könnte ab 15. Mai auch der UHC Gänserndorf im Freien in Kleingruppen trainieren. Haben Sie vor, das auch zu tun?

Franko: Wir haben schon darüber gesprochen. Vor allem die Jugendtrainer, weil es für die Kinder noch wichtiger ist, wieder etwas zu machen. Ich selbst bin bei der U9 und bei der Kampfmannschaft. Wir haben gesagt, mit der U9 wird es nicht funktionieren. Das sind kleine Kinder, die verstehen die strengen Regeln noch nicht. Mit den älteren Kindern werden wir versuchen, ab 25. Mai unter Einhaltung der Vorgaben ein Fitnesstraining zu machen. Bei der Kampfmannschaft ist es noch offen. Mein Vorschlag war, dass wir jetzt noch pausieren und statt wie gewohnt im August schon Anfang Juli mit der Vorbereitung starten. Aber diese Debatte haben wir noch nicht beendet.

Wie laufen die weiteren Planungen für die nächste Saison?

Franko: Mein Vorhaben war, dass wir die Zahl der Legionäre jedes Jahr reduzieren. Das machen wir. Jerry Mazar, Andrej Firit und Boris Saitz werden nicht mehr bei uns spielen. Rene Ofcarovic, Martin Kamien, Vlado Buvala und Robo Balaz bleiben im Verein. Andrej Smetanka hätte ich auch gerne im Kader, aber das weiß ich noch nicht. Ansonsten hoffe ich, dass Johann Gangel von Atzgersdorf zu uns stößt. Er hat auch Probleme mit dem Knie gehabt, aber ich habe erlebt, was er in eine Mannschaft bringen kann. Nicht nur die wichtigen sportlichen Sachen, auch Kampfgeist und Stimmung. Er ist sehr ehrgeizig. Und die Gänserndorfer Spieler werden mehr Verantwortung übernehmen. Ich hoffe, dass wir nicht schlechter sein werden als letzte Saison.

Wir haben über die geschlossenen Grenzen gesprochen. Was ist, wenn das im Herbst noch immer so ist? Und glauben Sie daran, dass dann überhaupt schon Meisterschaft gespielt werden darf?

Franko: Ob wir starten werden, ist natürlich fraglich, weil Handball eine der ungeeignetsten Sportarten in Coronazeiten ist (lacht). Wir müssen uns vorbereiten, als würden wir starten. Ich hoffe, dass wir dann auch dürfen. Zu den Legionären: Ich bin überzeugt, dass die slowakische Regierung, aber auch die tschechische und ungarische mit der österreichischen reden, und wenn die Lage ähnlich ist wie jetzt, die Grenzen öffnet. Zumindest für die Nachbarländer, die nicht so schlechte Zustände haben. Ich hoffe, es kommt wieder zu dieser freien Bewegung für die Menschen, am besten schon im Sommer. Der Hausverstand muss gewinnen.