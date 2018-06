„Den Koffer muss ich derzeit nicht wirklich auspacken“, grinst die Deutsch-Wagramer Profigolferin Nina Mühl. In den letzten paar Wochen war die 30-Jährige im Reisestress und bei Turnieren in ganz Europa unterwegs.

Den Auftakt machte Ende Mai ein angenehmes Event: „In City Golf“, wo quer durch die Wiener Innenstadt auf 18 aufge bauten Löchern gegolft wurde. „Megalustig, neben den Passanten und Touristen zu spielen“, hatte Mühl ihren Spaß.

Dann wurde es wieder ernst beim Ladies-European-Tour-Event in Evian bei Genf (Schweiz). Dort lief es suboptimal: Zwar schaffte Mühl den Cut, sie spielte dann aber unter ihren Möglichkeiten und belegte nur Platz 54. Dennoch fand sie Positives: „Dafür habe ich einen Schlag vom Fairway eingelocht, das war super und hat mir Selbstvertrauen ge geben.“ Weiter ging es in Finnland bei einem Access-Turnier (Anm.: eine Stufe unter der LET), wo die Marchfelderin aber um einen Schlag den Cut verpasste.

Vergangene Woche war sie dann in Tschechien, genauer gesagt bei der Czech Ladies Challenge im Resort Konopiste von Bystrice. Mühl stemmte dabei am Freitag mit einer 71 recht sicher den Cut und startete so aus dem Mittelfeld in den letzten Spieltag. Mit einer richtig starken Performance hätte sie sogar noch ein absolutes Topergebnis durchaus in Reichweite gehabt, da auf die Top Ten lediglich vier Schläge fehlten.

Den gelungenen Start tags darauf konnte sie aber nicht als echte Initialzündung verwenden. Zwar notierte sie solide Pars und schaffte es, Fehler gekonnt fernzuhalten, so richtig auf Touren kam sie aber nicht. Erst in der Schlussrunde zeigte Mühl ihr ganzes Können, unterschrieb so die 69 (drei unter Par) und beendete das tschechische LETAS-Turnier auf dem 13. Platz. „Es war wirklich solide vom Tee die gesamte Woche über, und heute habe ich auch einige gute Putts gelocht. So kann es weiter gehen“, sprach Mühl, nahm ihren Koffer und stieg in den Flieger nach Thailand. Dort geht es am Donnerstag mit einem der am höchsten dotierten Turniere auf der LET 2018 weiter.