Bei den Admiral Österreichischen Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse, die zum zwölften Mal in Folge auf der Anlage des Sport-Hotels Kurz in Oberpullendorf ausgetragen wurden, eroberte Dennis Novak zum zweiten Mal nach 2013 den Titel. Im Traumfinale Nummer eins gegen Nummer zwei setzte sich der Niederösterreicher gegen den Steirer Sebastian Ofner mit 7:6 (5), 4:6, 7:5 durch. Der Lohn für das harte Stück Arbeit: 6.500 Euro.

Weniger gut erging es den beiden Marchfeldern Jürgen Melzer (39) aus Deutsch-Wagram und Jurij Rodionov (22) aus Matzen, die ebenfalls zum Favoritenkreis zählten: Für Davis-Cup-Rekordspieler Melzer gab es gleich zum Auftakt gegen Maximilian Neuchrist eine ordentliche Watsch’n: In Runde eins musste sich der Routinier in zwei Sätzen mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben. „Ich habe einfach schreckliches Tennis gespielt“, meinte der Marchfelder nach dem Spiel. Von den Titelkämpfen im Burgenland war er aber begeistert: „Wir Spieler sollten es schätzen, was uns hier geboten wird. Eigentlich schade, dass ich erst so spät in meiner Karriere drauf gekommen bin, hier anzutreten.“ Im Doppelfinale scheiterte Melzer mit Lucas Miedler am Versuch, seinen ersten Staatsmeistertitel zu erringen. Das allerletzte Turnierspiel gegen Tristan-Samuel Weissborn und Neuchrist ging mit 4:6 und 6:7 verloren.

Auch Rodionov, immerhin als Nummer drei gesetzt, hatte sich mehr erwartet als das Viertel final-Aus gegen den Wiener Lenny Hampel, dem er mit 4:6 und 0:6 unterlag. „Da war eindeutig mehr drinnen“, seufzte er danach.