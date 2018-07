Keine weiteren Marathons. Bernhard Bruckner (Mitte) musste in Bad Blumau aus beruflichen Gründen passen. Mit zehn Antritten wie im Vorjahr hatte er vorgehabt, die persönliche Anzahl an gelaufenen Marathons in Richtung 140 zu schrauben. Jener in Wien war im April sein 127. gewesen.

| David Aichinger