Bei 50 Grad läuft Rainer Predl 100 km durch die Wüste

Bei Hitze laufen die wenigsten Menschen gerne, schon gar nicht längere Distanzen. Doch gibt es Ausnahmen und eine kommt aus Lassee: Rainer Predl. Der Extremläufer hob Ende der Vorwoche in Richtung USA ab, wo sein erstes sportliches Highlight 2022 stattfindet: der Mojave Desert Run über 100 Kilometer.

Nach zweimaliger Teilnahme – und einem Sieg – beim Sahara-Marathon in Algerien wartet ein neues Wüstenabenteuer auf den Marchfelder. Die Mojave-Wüste liegt im Nordwesten Amerikas, hauptsächlich in Kalifornien und Nevada, wo Predl auch starten wird, genauer gesagt in Las Vegas.

Dabei war eigentlich geplant, dass Predl beim 500 km Run in Rumänischen am Schwarzen Meer teilnimmt, doch aufgrund der Nähe zur Ukraine wurde der Bewerb aus Sicherheitsgründen verschoben. Damit rückte die Wüste wieder in den Fokus, und dort erwartet den Lasseer ein ordentliches Hitzerennen mit Temperaturen von bis zu 50 Grad. Die Strecke geht entlang der Lovell Route auf brennendem Asphalt mit kurzen, selektiven Wüstenabstechern.

Trinkgelage bei der Wüstenparty

Da der 32-Jährige in der Sahara schon einmal einen Sonnenstich erlitten hat, weiß er: Akklimatisierung, Eincremen und viel Trinken sind das A und O. „Und wenn ich viel trinken meine, dann reden wir von literweise Elektrolyten, die den Körper mit wichtigen Nährstoffen und Elementen versorgen sowie den Körper abkühlen“, erklärt Predl. Neben diesen Herausforderungen kommen noch mehr als 1.500 Höhenmeter hinzu. „Im Ganzen also ein ganz schönes Läufchen (lacht).“

Ein besonderes Rennen bekommt bei ihm auch besondere Vorbereitungsmethoden: Vom KFZ-Fachbetrieb Zettel bekam er einen ihrer unzähligen Autoreifen als Trainingsspielzeug geschenkt. Mit diesem ging es dann bei 30 Grad in die Marchfelder Landschaft, um 15 km abzuspulen. „Er wurde quasi hinterhergezogen, eine recht gelenksschonende Art, sich etwas mehr zu quälen“, so der launige Kommentar von Predl. Dabei hatte er auch Glück, weil er bei einem Trainingslauf stürzte und sich schwere Abschürfen zuzog. Das Glück? Die Kniescheibe blieb heil, 2016 führte ein Sturz an derselben Stelle zum Kniescheibenbruch.

Neuer Verein heißt Eintracht Frankfurt

Seit Neuestem absolviert der Weinviertler seine Läufe neben dem LC Strasshof nun auch für die LG Eintracht Frankfurt. Bereits die Sechs-Tage-Lauf-WM im September soll für die Eintracht absolviert werden. Bei internationalen Einsätzen wird mit dem Adler auf der Brust gelaufen, nationale Events als auch WMs werden weiterhin für Strasshof absolviert. Wie kam es dazu? „Ich habe viele Connections nach Deutschland und der Verein unterstützt mich in vielen Bereichen.“