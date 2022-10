Es geht für Rainer Predl in den Dschungel

Werbung

Gerade erst präsentierte der Lasseer Extremläufer Rainer Predl seinen Vorbereitungsplan für seine Teilnahme am Nordpol-Marathon im Frühling des kommenden Jahres ( die NÖN berichtete ), nun gab er auch schon sein großes Ziel für den Herbst 2023 bekannt: die Teilnahme am Dschungel-Marathon in Vietnam.

Dieser findet im Oktober im Pu-Luong-Naturreservat statt, das ungefähr 140 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Hanoi liegt. Dabei stehen gleich mehrere Distanzen zur Auswahl, von zehn bis 70 Kilometern. Die Strecke verläuft durch uraltes Dschungelgebiet und malerische Reisfelder, sie geht ständig bergauf und -ab.

Allerdings sollte man dieses Rennen sehr aufmerksam begleiten, denn wenn man die markierte Strecke verlässt oder sich verläuft, kann das unangenehme Folgen haben. Aus diesem Grund stehen auch an jedem Checkpoint Guides, um die Läufer in die richtige Richtung zu schicken.

Dennoch ist die Vorfreude bei Predl groß: „Krasser geht es nicht im nächsten Jahr, von der Kälte in die Hitze. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung“, so der 32-Jährige, der noch launig hinzufügt: „Dort wird es sicher auch ein paar Tiere mehr als in der Arktis geben (lacht).“