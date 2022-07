Marathon am Nordpol: Rainer Predl braucht Hilfe

Werbung

Es gibt nichts, was es nicht gibt – zumindest für den Lasseer Rainer Predl. Der Sieg beim heißesten 100-Kilometer-Lauf der Welt in der Mojave-Wüste in den USA hat ihm jetzt die Möglichkeit verschafft, nächstes Jahr, am 13. April, beim Nordpol-Marathon am kältesten Ort der Welt einen Startplatz zu bekommen.

Tiefstapeln ist dabei aber nicht das Ding des 32-jährigen Marchfelders: „Dies ist ein großes Privileg, und mein Ziel ist es, als erster Österreicher diesen Marathon bei minus 35 Grad zu gewinnen.“ Dabei ist nicht nur die Kälte ein Problem: Der Nordpol-Marathon ist der weltweit einzige zertifizierte Marathon, der nicht auf Land, sondern auf einem zugefrorenen Gewässer gelaufen wird; er ist zudem durch die Guinness World Records Company als nördlichster Marathon der Welt registriert.

Gewehre zum Schutz vor Eisbären

Zum Schutz der Läufer vor Eisbären stehen mit Gewehren bewaffnete Posten an der Laufstrecke. Aus Sicherheitsgründen wird auf einem meist nur ca. vier Kilometer langen Rundkurs gelaufen, der für die Marathondistanz entsprechend ca. zehnmal zu absolvieren ist. Die Außentemperatur am Nordpol liegt im April tagsüber bei ca. minus 30 Grad Celsius, bei den Veranstaltungen wurden jedoch auch Temperaturen unter minus 40 Grad gemessen.

Doch eine große Hürde ist vorab zu meistern: Predl benötigt noch 19.000 Euro, um die Reise auch finanzieren zu können. Er hat sich deshalb fürs Erste einmal für ein Crowdfunding-Projekt entschieden, wo Personen, Vereine und Unternehmen für ihre finanzielle Unterstützung auch Dankeschön-Prämien erhalten. Dabei ist Predl eines wichtig: „Alle Spender bekommen natürlich ihr Geld zurück, sollten wir das Ziel nicht erreichen.“ Ab sofort kann der Weinviertler unter folgendem Link unterstützt werden: www.fairplaid.org/projektnordpol