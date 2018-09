Am Samstag um 7 Uhr wird es ernst für den Lasseer Ausnahmeläufer Rainer Predl. Dann ertönt der Startschuss für die 100-Kilometer-Straßenlauf-WM in Kroatien. Für Predl ist es bereits die fünfte WM-Teilnahme für und mit Österreichs Nationalteam.

Gelaufen wird in Sveti Martin nahe der slowenischen Grenze. Die Strecke ist ein sieben Kilometer langer Rundkurs und weist auf 100 km insgesamt auch 800 Höhenmeter auf, weshalb die Zeiten auch etwas langsamer ausfallen werden als bei den letzten Titelkämpfen im italienischen Seregno. „Ich glaube, das könnte mir liegen. Erstens birgt das ständige Auf und Ab eine nette Abwechslung, als wenn es nur geradeaus geht. Und zweitens ist das für meine Bandscheiben besser“, glaubt der Marchfelder, der schon seit einiger Zeit an gröberen Rückenproblemen laboriert.

An der Zielsetzung des 28-Jährigen hat sich nichts ge ändert: „Optimalerweise mein bestes WM-Ergebnis über treffen.“ Das war Platz 23 in Italien. An seine zeitliche Bestmarke von 7:08:13 Stunden denkt er aufgrund des vorher genannten Streckenprofils ohnehin nicht.

Aber nicht nur im Einzel, auch mit der Mannschaft hat der Extremläufer Großes vor. „Es werden immer die besten drei Männer und Frauen zu sammengezählt. Da wäre es toll, wenn wir es unter die Top Ten schaffen würden“, meint Predl, der die letzten Wochen und Tage vor den Titelkämpfen so richtig genießt: „Das ist eigentlich die schönste Zeit (lacht). Nein, im Ernst, da wird nur leicht trainiert und rege neriert, damit ich am Tag X in Topform bin.“

Nach der WM folgt aber schon das nächste Großprojekt: 2019 wird Predl einen weiteren Weltrekordversuch unternehmen, und zwar 14 Tage am Stück am Laufband (die NÖN berich tete). Er grinst: „Da wird wohl die größte Herausfor derung sein, ob es das Laufband überhaupt aushält.“