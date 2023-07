Lasseer Rainer Predl lief Marathon in einer Eisfabrik

Marathon in der Sahara, Marathon auf einem Windrad, 30 Tage am Laufband, 70 Kilometer um den Küchentisch, Marathon auf einem Kreisverkehr, und und und - wer den Namen Rainer Predl kennt, weiß längst, dass es der Lasseer extrem mag. Am Mittwoch fügte der 33-Jährige seiner sportlichen Visitenkarte einen weiteren verrückten Auftritt hinzu: einen Marathon in einer Eisfabrik.

Exakt 782 Mal lief Predl in Wien die rund 54 Meter lange Strecke ab, nach 3:47,24 Stunden war er im Ziel. Wie schon beim Marathon am Windrad oder am Kreisverkehr wurde regelmäßig die Richtung gewechselt, diesmal alle 150 Runden. Mit der Zeit konnte der Weinviertler gut leben, hatte er doch eine zwischen 3:30 Stunden und 4:00 Stunden angepeilt: „Schneller wäre es nicht möglich gewesen, weil die Kurvenlage das nicht hergegeben hätte. Ich bin zufrieden, man muss ja auch aufpassen mit der Atmung, der Lunge, den Bronchien, dass das nicht gesundheitliche Probleme mit sich zieht. Da muss man immer so einen Kompromiss finden.“

Die größte Herausforderung war diesmal nämlich - logischerweise - die Temperatur. Um die -25 Grad hatte es in der Eishalle, in der sogar noch eine Windsimulation installiert war, die es auf Teilen des kleinen Rundkurses noch zwei, drei Grad kälter machte. Für Predl eine neue Erfahrung. Im norwegischen Spitzbergen, wo er nach der kurzfristigen Problematik mit der Anreise zum für heuer geplanten Nordpolmarathon spontan einen „100 Kilometer Eisbären Lauf“ absolvierte, hatte es im März nämlich „nur“ -5 Grad gehabt: „Da habe ich eine Woche erwischt, wo es wärmer war“.

Erkenntnis: Am Nordpol nicht in die Medaille beißen

Der Eisfabrik-Marathon war also eine willkommene Probe für den Nordpolmarathon, den Predl nun 2024 bestreiten möchte. Er sammelte wertvolle Erfahrungen, etwa in Sachen Kleidung: Wie viele Schichten sind ideal, wann ist es zu kalt, wann zu warm? Wie ist das Gesicht am Besten geschützt? Oder bei der Aufnahme und Abgabe von Wasser. Predl erzählt von Dehydrierung: „Man trinkt viel zu wenig, weil es einfach so kalt ist und man keinen Durst hat. Du kannst auch keine Flasche hinstellen, das friert alles ein.“

Getrunken wurde deshalb in einer Übergangsschleuse mit rund 5 Grad, ebenso wie das kleine Geschäft verrichtet: „Zweimal musste ich aufs Klo, da pinkelst du dann auch in einen Becher rein. Aus der Halle kannst du nicht rausgehen, da würdest du schwitzen.“ Bei einer dieser Klopausen musste dann auch noch die Zunge leiden. Der Lasseer nahm nämlich seinen Rundenzähler in den Mund, um die Hände frei zu haben: „Das war keine gute Idee, weil da ein kleines metallisches Teil gleich an der Zunge gepickt ist. Dann blutest du kurz, das war nicht so klug.“ Gleichzeitig aber ein Learning: „Das sind so Kleinigkeiten, die man dann am Nordpol nicht machen sollte - in die Medaille beißen, zum Beispiel (lacht).“

Im Oktober geht es in den Dschungel

Die Halle verließ Predl letztlich mit starken Kopfschmerzen, diverse Fernsehinterviews in der Schleuse ließen die Zeit des Auftauens vergehen. Am Tag danach hatte sich der Lasseer schon wieder an die warmen Temperaturen gewöhnt, und startete prompt den nächsten Trainingslauf: „Eine lockere Runde, zehn bis 20 Kilometer in einem Pulsbereich von 135“, grinst Predl, „nicht volle Pulle“. Müde sei der Körper vom Eisfabrik-Marathon aber gar nicht, sagt er: „Die Runde war so kurz, dass du die Muskulatur gar nicht so auslasten kannst. Es war eher ein mentales Problem.“

Solche beherrscht Predl bekanntlich aber so gut wie kaum ein anderer, und so ist es wenig verwunderlich, dass die nächsten Highlights bereits dick im Kalender eingetragen sind: am 21. Oktober nimmt er am „Dschungel Ultra Marathon“ in Vietnam teil, am 13. April 2024 dann wie erwähnt beim Nordpolmarathon.