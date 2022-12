Rainer Predl trainiert in Kühlhalle

Werbung

Der Countdown läuft! Vier Monate sind es noch, bis der Lasseer Extremläufer Rainer Predl in sein größtes Abenteuer startet – den Start beim Nordpolmarathon 2023.

Am 13. April findet ja der kälteste Marathon der Welt am Nordpol statt, zwischen minus 30 bis minus 40 Grad gilt es auf Schnee und Eis zu bewältigen. Um dafür gerüstet zu sein, ist Predl derzeit in den Vereinigten Eisfabriken in Wien trainieren, wo er die Bedingungen am Nordpol bestens simulieren kann.

Dort gibt es einen 60-70 Meter langen Korridor, welchen der Lasseer auf und ab laufen kann. Dabei testete er die Beweglichkeit der einzelnen Schichten, die Predl trägt, sowie Kältepunkte, an denen der Ausnahmeathlet merken soll, wo er noch mehr Textilien bzw. Schutz benötigt.

Das Thema ist nämlich, das man beim Laufen ja schwitzt und bei diesen Temperaturen wird Schweiß zu Eis, Eis ist kalt und kühlt den Körper. „Ein Teufelskreislauf, weshalb es wichtig ist, die richtige Kleidung zu finden. Das Zwiebelprinzip ist sowieso ein Muss“, erklärt Predl.

Unter anderem lief er schon zehn Kilometer bei minus 37 Grad, „das war schon eine Challenge und meine Peeroton-Getränke konnte ich danach als Eis lutschen (lacht)“, so Predl grinsend.