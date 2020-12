Sportliche Höchstleistungen, Unterhaltungswert, Charity – dieser Mix treibt Rainer Predl seit Jahren von einem ungewöhnlichen Laufexperiment zum nächsten.

Auch 2020 beginnt für den 30-jährigen Lasseer mit einem Vorhaben, bei dem sich andere nur an den Kopf greifen würden. Er fliegt im Februar zum Sahara-Marathon nach Algerien. 2014 hat Predl diesen schon einmal in Angriff genommen und auch tatsächlich gewonnen. Dass es 2020 Reisewarnungen gibt – noch nicht wegen Corona, sondern wegen möglicher Terrorakte in der Zielregion – lässt den Lasseer kalt genug, um dennoch zu fliegen. Sein Credo: „Für den guten Zweck laufen ist nicht immer nur komfortabel und angenehm.“ Das zeigt dann auch der sportliche Bewerb in der afrikanischen Wüste. Predl kämpft mit seinem Magen und den Sanddünen, am Ende wird er diesmal Dritter.

Rainer Predl privat

Zurück in der Heimat, wird der Lasseer, wie der Rest des Landes, bald endgültig vom Coronavirus und dem ersten Lockdown eingeholt. Was also tun als Extremsportler? Natürlich, 11.000 Mal um den eigenen Küchentisch laufen. Das ergibt in Summe stattliche 70 Kilometer und bedeutet einen Weltrekord. Ein Chinese aus der Nähe von Shanghai hat im Februar nämlich „nur“ 66 Kilometer geschafft. Predls eigentliche Motivation: nach der unfreiwilligen Absage des von ihm veranstalteten Lasseer Benefizlaufs will er trotzdem etwas für das Kinderhospiz Sterntalerhof tun. Er ruft also einen virtuellen Benefizlauf ins Leben und geht selbst mit gutem Beispiel voran. Dass er sich während des Rekords viermal übergeben muss, sei nur am Rande erwähnt.

Ein paar Tage später ist er jedenfalls wieder fit genug, um noch 100 Kilometer in seinem Garten nachzulegen. Die virtuellen Läufe spielen insgesamt 4.500 Euro ein.

Genug für ein Kalenderjahr? Selbstverständlich nicht. Im Juli steht ein Zwölf-Stunden-Lauf in Bad Blumau auf dem Programm des „Wahnsinnigen“, 151,23 Kilometer bedeuten neue österreichische Bestmarke.

Das Oktober-Vorhaben, in Deutschland die 100-Kilometer-Distanz unter sieben Stunden zu absolvieren, missglückt zwar, dafür ist der Jahresabschluss in Gänserndorf wieder ein voller Erfolg. Predl kehrt in den Kreisverkehr am Fuße der Bahnstraße zurück, in dem er schon im Jahr 2016 zehn Kilometer auf der schrägen Oberfläche absolvierte. Diesmal wird es ein ganzer Marathon in 4:25 Stunden.

Ziel für 2021? Ein 30-Tage-Laufband-Weltrekord im September in Wien-Stadlau.

