Dank Weinviertler Hilfe: Österreich ist Faustball-Europameister!

Großartiger Erfolg für Österreichs Nachwuchs-Faustballer! Nach den U18-Nationalteams sicherten sich bei der Europameisterschaft in Jona (Schweiz) nun auch die U21-Männer die Goldmedaille. Die rot-weiß-rote Auswahl - mit Kapitän Fabian Stohl und Yannick Höss (beide vom ÖTB TV Drösing) sowie Manuel Beck (Union Wolkersdorf/SC Laa/Thaya) besiegte im Finale Titelverteidiger Deutschland mit 3:0. Bronze holte die Schweiz, dahinter platzierten sich Italien und Belgien.

Nach der perfekten Vorrunde mit vier Siegen spielte das favorisierte Team von Cheftrainer Wolfgang Wildmann auch am Finaltag groß auf. Im Halbfinale feierte man gegen Italien, das sich im Viertelfinale gegen Belgien durchgesetzt hatte, einen klaren 3:0 Erfolg. Das Finale brachte dann zum achten Mal in Folge das Duell mit Rekordsieger Deutschland. Nach drei Finalniederlagen in Serie ließ Österreich diesmal nichts anbrennen. Von Beginn an erzeugte das Faustball Team Austria enormen Druck und legte immer wieder vor. Deutschland gelang es während des gesamten Spiels kein einziges Mal, in Führung gehen, und so holte Österreich mit einem klaren 3:0 den fünften Titel in der 24. EM-Auflage. Deutschland hält weiter bei 17 Titeln, die Schweiz bei zwei.

Stohl war stolz: „Sind als Mannschaft aufgetreten“

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Teamkameraden. Wir sind über das gesamte Team hinweg als Mannschaft aufgetreten, das hat für mich den Unterschied gemacht. Schön, dass wir nach 2018 wieder den Titel in Jona holen konnten!“, so der überglückliche Kapitän Stohl.

„Gratulation an mein Team zu dieser Wahnsinns-Leistung! Wir haben uns einige taktische Dinge vorgenommen, und die sind voll aufgegangen. Vor allem im dritten Satz haben wir uns in einen totalen Flow gespielt!“, so Teamchef Wildmann nach dem Spiel. „Wir hatten in diesem Turnier keinen B-Kader, jeder der zehn Spieler hätte im Finale eingesetzt werden können. Über das gesamte Turnier haben wir eine extrem starke Teamleistung gebracht“, hob auch der Coach das hervorragende Teamgefüge hervor.