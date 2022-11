Den Drösingern glückte die Generalprobe

Werbung

Mit neun Mannschaften fand heuer zum neunten Mal das traditionelle Mistelbacher Faustball-Hallenturnier statt, um wertvolle Spielpraxis für die kommende Hallensaison zu sammeln. In bewährter Manier hielt die Union Mistelbach mit Organisator Markus Höß ein Turnier auf höchstem Niveau ab.

Mit der Unter-16-NÖ-Auswahl männlich nahm heuer auch eine reine Jugendmannschaft teil, die am Ende den guten siebenten Platz belegte. Der Hintergrund war, dass es für den Nachwuchs danach nach Schwanenstadt (Oberösterreich) ging, wo der U16-Österreichpokal der Bundesländerauswahlen stattfand.

Aber zurück zum Mistel bacher Turnier: Nach spannenden Vorrundenspielen setzten sich am Ende erwartungsgemäß die 2.-Bundesliga-Mannschaften aus dem Weinviertel durch.

Bis zum Finale lief alles nach Papierform ab

Im spannenden und hochklassigen Finale gewann der ÖTB Drösing gegen den aufgrund der Ergebnisse aus der Vorsaison favorisierten SC Laa/ Thaya knapp in zwei Sätzen mit 11:9 und 11:9. Landtagspräsident Karl Wilfing nahm danach die Siegerehrung vor, die Siegermannschaft aus Drösing konnte einen riesigen Pokal,einen Ball und einen kleinen Geschenkkorb mit nach Hause nehmen.

Die einhellige Meinung des Drösinger Trainerteams Andreas Huysza und Martin Stohl: „Trotz verschiedener Aufstellungsvarianten blieb die Kompaktheit der Mannschaft immer erhalten. Das macht Lust auf mehr.“

Chance zur Revanche für die Laaer gibt es bald, beide Mannschaften treffen gleich wieder in Runde eins der 2. Hallen-Bundesliga in der Laaer Thayalandhalle am 26. November aufeinander. Am selben Wochenende startet auch die 1. Frauen-Bundesliga mit Wolkersdorf/Neusiedl.