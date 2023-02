Drösing jubelt über den Klassenerhalt

Werbung

Nach zuletzt aufstrebender Form, als man einen Sieg und eine knappe Niederlage nach Hause bringen konnte, starteten die 2-Bundesliga-Herren des ÖTB TV Drösing mit mehr Selbstvertrauen in die letzte Spielrunde in Laa/Thaya gegen Hirschbach und Linz/Urfahr.

Kapitän Johannes Gahm, der verletzungsbedingt letzte Runde aussetzen musste, war ebenso dabei wie „Urgestein“ Günther Schneider, der wie sein Bruder David vergangene Woche als Ersatzspieler den Kader verstärkte. Komplettiert wurde das Team durch die Brüderpaare Paul und Peter Waditschatka sowie Fabian und Konstantin Stohl.

Im ersten Spiel gegen Hirschbach konnten die Drösinger mit einem Traumstart gleich den ersten Satz mit 11:6 für sich entscheiden. Danach riss der Faden aber und die restlichen Sätze gingen an die Oberösterreicher – 1:3. In der zweiten Partie gegen Linz Urfahr ging es gleich von Beginn an heiß her. Die beiden Mannschaften kämpften auf Augenhöhe, die größere mannschaftliche Geschlossenheit führte aber zum 3:1-Sieg der Weinviertler.

Damit beendete man die Hallensaison auf Platz zehn und schaffte den Klassenerhalt. Co-Trainer Martin Stohl war erleichtert: „Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Schläger Yannick Höß hat es zu Beginn der Saison sehr schlecht für uns ausgesehen, aber die Spieler haben sich super auf die schweren Aufgaben eingestellt und sind von Runde zu Runde stärker geworden.“