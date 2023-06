Faustball Drösinger Faustballer halten Liga, verlieren aber wichtigsten Spieler

Foto: privat

M it einem Heimsieg beendete Drösing eine starke Saison in der 1. Bundesliga am Feld, muss aber den Hauptangreifer ziehen lassen.

In der letzten Spielrunde der 1. Männer Bundesliga auf dem Feld traf ÖTB Drösing auf Union Greisinger Münzbach. Schon vor dem Spiel war schon klar, dass Münzbach absteigen muss und Drösing nicht mehr in Abstiegsgefahr war. Für die Weinviertler war es trotzdem ein Spiel gegen eine Mannschaft, welche durch gute Ergebnisse nicht zu unterschätzen war, aber aufgrund der Tabellensituation eigentlich besiegt werden sollte. Die ersten drei Sätze liefen auch alle nach Plan, ehe beim Stand von 3:0 der Faden im Spiel riss. Zweimal hatten die Gäste aus Oberösterreich dann das bessere Ende für sich. Das Spiel schien nun zu kippen. Der Hauptangreifer von Münzbach, Patrick Schartlmüller spielte nun voll seine Routine aus, währenddessen Drösing Hauptschläger, Yannick Höß, immer ratloser wirkte. Huysza sprach von „Schockstarre“ Doch ein mit einem großen Siegeswillen gelang es mit fünf Punkten in Serie den Satz noch zu einem 11:9 und somit zu einem 4:2-Sieg zu drehen. Große Freude kam aber keine auf wie Trainer Andreas Huysza verriet: „Für unsere Mannschaft war es doppelt schwer sich auf das Spiel zu konzentrieren. Im Vorfeld hat Höß nämlich verkündet, dass er mit Ende der Saison die Mannschaft in Richtung OÖ verlassen wird. Damit hatte niemand gerechnet. In dieser Schockstarre war es natürlich nicht einfach dieses Spiel über die Runden zu bringen.“ Höß war seit rund zwölf Jahren stetig mit dem Team gewachsen. Zahlreiche Vizemeistertitel und ein österreichischer Meistertitiel in der U16 zeigten von der großen Qualität des Teams. In der diesjährigen Saison wurde der ausgezeichnete siebte Tabellenrang erreicht, es gab keine „unüberwindbaren“ Gegner mehr. Für die nächsten Saison war das realistische Ziel ins gesicherte Mittelfeld vorzurücken. Doch mit der Entscheidung des Hauptangreifers müssen alle Ziele der Mannschaft revidiert werden. „Für uns als Mannschaft ist dieser Schritt vollkommen überraschend gekommen, da Yannick immer wieder bestätigt hat zu unserer Mannschaft zu stehen. Für uns wird es nun sehr schwierig in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga zu bestehen, da es für uns nicht möglich ist diese Position nach zu besetzen“, seufzt Mannschaftsführer Johannes Gahm.