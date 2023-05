Drösinger Faustballherren konnten Favoriten nur kurz ärgern

Eigentlich hätte die erste Runde der 1. Bundesliga der Herren am Feld mit einer Doppelrunde starten sollen, doch aufgrund der tiefen Bodenverhältnisse in Oberösterreich musste das Spiel Linz AG Urfahr gegen den ÖTB TV Drösing auf nächstes Wochenende verschoben werden. Das Spiel Union Compact Freistadt gegen die Drösinger hingegen konnte allerdings stattfinden – wenngleich unter dementsprechenden Platzverhältnissen.

Freistadt, als Vizemeister der letzten Saison, war dabei der klare Favorit in diesem Spiel – und so entwickelte sich auch der Spielverlauf. Drösing spielte zwar gut mit, doch die schnelleren Abschlüsse gelangen den Freistädtern.

Besonders deren Hauptangreifer, Teamspieler Jean Andrioli, zeigte immer wieder seine Extraklasse. Doch auch die Weinviertler zeigten herrlichen Angriffsfaustball, wofür man Szenenapplaus vom sehr fairen Heimpublikum bekam. Neben Hauptangreifer Yannick Höß, der einige „unerreichbare“ Bälle schlug, konnte Paul Waditschatke immer wieder sehenswert punkten.

Das änderte aber nichts, dass die Oberösterreicher in den entscheidenden Phasen der einzelnen Sätze immer wieder punkten konnten und so am Ende relativ deutlich mit 4:0 nach Sätzen gewannen.

Dennoch bilanzierte Trainer Andreas Huysza nicht unzufrieden: „Trotz des 0:4 konnte unsere Mannschaft gegen diesen übermächtigen Gegner sehr gut mithalten. Aber um das Angriffsspiel eines so routinierten Spielers wie Jean Andrioli zu lesen, fehlt es der Mannschaft einfach noch an der nötigen Routine.“