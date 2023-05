Faustballerinnen lösten Pflichtaufgaben souverän

In der zweiten Runde der 2. Feldbundesliga kämpften die Damen der SPG Wolkersdorf/Neusiedl auf eigenem Rasen um die nächsten Punkte. Die Gegnerinnen waren zwei Mühlviertler Mannschaften aus dem Bezirk Rohrbach, gegen die man sich – wie erhofft -souverän vier Punkte erspielte.

Mit den Teams aus Arnreit II und Ulrichsberg hatte man am Sonntag allerdings zwei hochambitionierte Teams zu Gast in Wolkersdorf. Dennoch ließen Kapitänin Marie Scharinger und Co. nichts anbrennen, besiegten zunächst die Arnreiterinnen 3:1, ehe die Ulrichsbergerinnen sogar mit 3:0 abgefertigt wurden.

Eine ganz starke Leistung zeigte dabei Angreiferin Elisabeth Ojo, die diesmal die Hauptlast im Angriff trug. „Sie hat, glaube ich nur einen Aufschlagfehler in sieben Sätzen gemacht, einfach nur top“, lobte Betreuer Reinhard Exner.

Abwehrspielerin Jasmin Tikale analysierte die Partie wie folgt: „Ausschlaggebend für die beiden Siege war vor allem, dass wir als Mannschaft bestens harmoniert haben und außerdem endlich unsere Trainingsleistung auch auf den Platz gebracht haben.“ So konnte die Mannschaft souverän vier wichtige Punkte sammeln und sich der Tabellenspitze etwas annähern.

Allerdings dürfte der Traum vom direkten Wiederaufstieg nur mehr schwer möglich sein, da die Grieskirchnerinnen, gegen die man zum Auftakt verlor, ebenfalls souverän ihre Kreise ziehen...