Trainer durfte nur mit Maske aufs Spielfeld

Emotionen pur in der Sport halle der Linzer Hüttnerschule am Samstagnachmittag – aber nicht auf, sondern abseits des Spielfelds. Es ging so weit, dass Wolfgang Ritschel-Roschitz, Trainer der 1.-Bundesliga-Damen der SPG Wolkersdorf/ Neusiedl, überlegte, die Halle zu verlassen. Was war passiert?

Vor der ersten Partie gegen den FSC Wels wiesen die Veranstalter Ritschel-Roschitz darauf hin, dass er auch am Spielfeld eine Maske tragen müsse, obwohl das in keiner Verordnung steht, schon gar nicht im Spitzensportbereich.

Allerdings beharrten die Linzer darauf, pochten auf ihr Hausrecht. Das Groteske daran: Die Ersatzspielerinnen mussten keine Maske tragen und auch der Hallenwart flitzte unbedeckt herum. Das führte zu minutenlangen Diskussionen und Schreiduellen, ehe Ritschel Roschitz zum Wohle seiner Mädels die Maske aufsetzte und coachte. „Aber das habe ich noch nie erlebt, es kam mir so vor, als wenn man mich einfach piesacken wollte“, schüttelte er den Kopf.

Kollektives Aufatmen: Klassenerhalt fast fix

Aber zurück zum Sportlichen: Die Weinviertlerinnen zeigten schon gegen die Welserinnen eine starke Leistung, gewannen den ersten Satz fulminant, ehe sich der Favorit doch noch durchsetzte. Dafür gab es dann den (erhofften) Pflichtsieg gegen den FCB Linz AG Urfahr, womit der Klassenerhalt endlich zu 99 Prozent unter Dach und Fach gebracht wurde.