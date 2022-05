Wichtiger Sieg nach 700-Kilometer-Anreise

Werbung

1. Bundesliga Herren

Von Drösing nach Südtirol ist es wahrlich kein Katzensprung. Aber wer in Österreichs oberster Spielklasse antritt, dem blühen nun mal lange Fahrten, so wie dem ÖTB TV Drösing am Samstag nach Bozen. Knapp 700 Kilometer oder sieben Stunden dauerte die Anreise, allerdings gab es einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Sätze waren hart umkämpft, vor allem das Duell der beiden Hauptangreifer begeisterte: auf Drösinger Seite Nachwuchsteamspieler Yannick Höß, auf Bozener Seite der italienische Teamangreifer Armin Runer. Die Weinviertler hatten in jedem Satz das bessere Ende für sich, gewannen aber knapper, als es das Endergebnis von 4:0 vermuten lässt. Coach Andreas Huysza war zufrieden: „Ein wichtiger Sieg für unsere Mannschaft. Mit einer starken Offensive und dem ausgezeichnetem Zuspiel konnten wir uns immer wieder in Szene setzen.“ Weiter geht es beim ungeschlagenen Tabellenführer Grieskirchen/Pötting.

1. Bundesliga Frauen

In der vierten Runde wollte die SPG Wolkersdorf/Neusiedl in Nussbach mit einem Erfolgserlebnis wieder abreisen. Doch viel zu verkrampft und – laut Trainer Wolfgang Ritschel Roschitz – „verkopft“ agierten Kapitänin Marie Scharinger und Co. gegen die stark ersatzgeschwächten Meisterinnen aus der Halle. Am Ende gab es nicht einmal einen Satzgewinn für die Weinviertlerinnen. Völlig von der Rolle schafften die Spielerinnen der SPG es nicht, in ihren Flow zu finden, und unterlagen klar mit 0:4.

„So schwach wie heute haben wir uns schon lange nicht mehr präsentiert. Es ist außerdem sehr ärgerlich, dass wir gegen die ersatzgeschwächten Gegnerinnen nicht einmal einen Satz gewinnen konnten“, war auch Hauptangreiferin Elisabeth Ojo ein wenig sprachlos.

Wolkersdorf/Neusiedl fällt in der Tabelle somit auf Rang sieben zurück – für Ritschel-Roschitz zwar kein Drama, „doch wir haben uns natürlich deutlich mehr erwartet“. Jetzt gilt es, in den nächsten drei Spielen zumindest vier Punkte zu holen, um weiter auf Viertelfinalkurs zu bleiben – das erklärte Minimalziel für die Meisterschaft am Feld.