Oberhausen blieb beim Sumsi-Cup Bezirksturnier makellos

Eine Klasse für sich war die Volksschule Oberhausen beim Bezirksturnier des Sumsi-Erima-Kids-Cup in Groß-Enzersdorf. Sieben Mannschaften spielten gegeneinander, am Ende holten sich die Oberhausner mit sechs Siegen aus sechs Spielen und 35:0 Toren den Sieg vor der VS Groß-Enzersdorf und VS Marchegg.

Die beiden erstplatzierten Teams lösten damit auch das Ticket für das Weinviertler Regionalfinale in Hollabrunn, dass Ende Mai stattfinden wird.