Stockerauer Jungkicker siegten beim Sumsi-Cup-Regionalfinale

Am Dienstag fand bei tollem Wetter in Hollabrunn das Regionalfinale des Sumsi-Erima Kids-Cup für Volksschulkicker statt. Jeweils zwei Schulen aus den Bezirken Hollabrunn, Korneuburg, Gänserndorf und Mistelbach (Anm.: Jeweils der Erst- und Zweitplatzierte aus den Bezirksturnieren) nahmen daran teil.

Am Ende gab es einen Korneuburger Siegerjubel, denn die VS Stockerau-Wondrak setzte sich in einem packenden Endspiel vor der VS Wolkersdorf durch. Auf den weiteren Plätzen landeten die VS Groß-Enzersdorf, VS Gaweinstal, VS Oberhausen, VS Ravelsbach-Mühlbach, VS Hausleiten und VS Retz. Die beiden erstplatzierten Teams lösten damit auch das Ticket für das Landesfinale in Würmla am 21. Juni.

Jubeln durfte auch Organisatorin Doris Graf, die in bester Zusammenarbeit mit dem Gastgeberverein ATSV Hollabrunn rund um Jugendleiter Gerhard Wieser ein tolles Nachwuchsevent auf die Beine stellte. Und die Raika Hollabrunn sponserte Geschenke und Wurstsemmeln für alle SpielerInnen.