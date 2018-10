Das Spiel gegen Großebersdorf sollte für Jedenspeigen-Trainer Florian Schön ein ganz besonderes werden. Seine Partnerin Christina machte wegen einer Matchballspende den Ehrenankick, gefolgt von einem Foto mit der Mannschaft.

Dabei sollte es aber nicht bleiben: Unter dem Vorwand eines zweiten Fotos trug die Mannschaft die Lebensgefährtin auf Händen und drehte sie in die Richtung von Schön, der sich nach dem ersten Foto davongestohlen hatte und sich schon auf den Knien befand – wenig später lagen sich die beiden Verlobten glücklich in den Armen.

Aichinger

„Erleichtert, freudig“, versuchte Schön seine Emotionen nach dem Ereignis in Worte zu fassen. Die Braut in spe, die im Vorfeld nichts von dem Antrag ahnte, war ebenso glücklich: „Ich hab zu den Burschen gleich gesagt, dass sie das zurückbekommen (lacht). Es war schon wirklich schön.“

Emotionen danach wieder hintangestellt

Um auch Großebersdorf von der kleinen Spielverzögerung zu informieren, kam Schön zuvor in die gegnerische Kabine und teilte das unter anderem Trainer Christian Kraml mit, der gleich in ein Fettnäpfchen trat: „Er hat gemeint, ob derjenige auch weiß, was auf ihn zukommt. Dann hab ich ihm gesagt, dass ich es weiß“, grinste Schön.

Danach stand für den Jedenspeigen-Übungsleiter aber wieder der Fußball im Fokus: „Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Ich habe nach einer Minute meine Emotionen wieder hintangestellt und umgeswitcht. Natürlich bin ich unzufrieden mit dem Ergebnis und die erste Halbzeit war zum Wegschmeißen“, erzählte der 26-Jährige.

Trotzdem ließen ihn die Vorkommnisse natürlich nicht kalt, er konnte gewisse Emo-tionen nach dem Antrag natürlich nicht leugnen: „Ich hab kurz gezittert und mir ist warm geworden, da hab ich mir die Jacke ausziehen müssen“, schmunzelte er.