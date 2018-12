Die Kunstturner des SV Marchfelder Bank Gymnastics aus Gänserndorf waren kürzlich bei international stark besetzten Meisterschaften im Einsatz: Während Stella Lobner, Taisia Nyshynska und Sara-Grace Carabasa beim Alpen-Adria-Cup in Klagenfurt an den Start gingen, turnten Yannik Lehner und Kevin Gindl beim hochklassigen Future-Cup in Linz gegen Nationen wie Japan, Canada, England und Russland.

Die Sensation lieferte Lehner in der Klasse 18 Jahre und jünger. Die Gänserndorfer Nummer eins turnte einen beinahe fehlerfreien Mehrkampf und belegte nach sechs Kür-Übungen Platz zehn im hochklassigen Starterfeld. Der Sieg ging an einen Turner aus Kanada. Seinen ersten großen internationalen Wettkampf turnte der 14-jährige Gindl – Platz 62.

Gänserndorfs junge Kunst turnerinnen kämpften beim Alpen- Adria-Cup gegen Topturnerinnen aus Rumänien, die ihre Klasse aufblitzen ließen. Mit den Plätzen sechs durch Lobner, acht durch Carabasa und Nyzhynska auf Platz neun in der Klasse Level II war das Trainerteam jedenfalls sehr zufrieden. In der Klasse Level III landete Tamaris Carabasa Platz 28.