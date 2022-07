Ex-UHC-Kapitän als Meister im Bogenschießen

Werbung

Der Name Michael Haberfellner ist in der Gänserndorfer Sportwelt ein Begriff. Der heute 44-Jährige war Teil unzähliger Handball-Schlachten, stieg mit dem UHC Gänserndorf 2001 in die höchste Liga Österreichs auf, war später Kapitän der Mannschaft. 2009 beendete der dreifache Familienvater seine Karriere.

Am Sonntag tauchte Haberfellner wieder auf, allerdings auf einer ganz anderen Bühne: Im Kärntner Ort Gallizien gewann er den Österreichischen Meistertitel im Bogenschießen, konkret in der Allgemeinen Klasse Outdoor Blankbogen. Würde es in diesem Bewerb eine Weltmeisterschaft geben, dürfte sich der Gänserndorfer sogar Staatsmeister nennen.

„Zu Olympia fahr ich nicht mehr, leider.“

„Österreichischer Meister“ klingt für den früheren Aufbauspieler allerdings auch ganz in Ordnung, wenngleich er relativiert: „Es ist ein bisschen trügerisch, weil dadurch, dass es in Kärnten war und Ferienzeit ist, waren relativ wenige Teilnehmer da. Im Winter in der Halle waren es 20 bis 25, jetzt nur zehn. Wenn man das leistungsmäßig betreibt, ist die Dichte natürlich nochmal viel höher. In meinem Alter ist das, glaube ich, nicht mehr zielführend. Also zu Olympia fahr ich nicht mehr, leider.“

Nichtsdestotrotz kommt so ein Titel freilich nicht von ungefähr. Wie kam’s also, dass der Ex-Handballer nun mit Pfeil und Bogen bewaffnet die Sportanlagen betritt? „Ich hab vor circa drei Jahren begonnen, weil es mir als Kind auch schon Spaß gemacht hat. Wie es halt einem Buben Spaß macht, mit einem Stecken und einer angebundenen Schnur. Irgendwann bin ich dann per Zufall über so einen Bogen drüber gestolpert. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen.“

Ganze Familie probiert sich im Bogensport

So sehr, dass Haberfellner heute mehrmals pro Woche trainiert und nach Absolvierung des Übungsleiterkurses auch das Erwachsenen-Training in der Sektion Bogensport der Union Gänserndorf leitet. Auch die Mama, den Papa und zum Teil seine Kinder hat der begeisterte Sportler mit dem Bogenschießen-Fieber angesteckt.

Die Erfahrung aus dem Handball kommt ihm auch zugute: „Bei der Überwindung, dass man regelmäßig trainieren geht, auch wenn man müde ist und gerade nicht will. Und in engen Situationen bei einem Turnier, das haben wir ja früher beim Handball auch oft genug gehabt. In unserem Fall halt, wenn es gegen den Abstieg gegangen ist (lacht). Bogenschießen ist nervlich schon auch eine ziemliche Belastung.“

