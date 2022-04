Generalprobe vor Saison-Highlight glückte den Kunstturnern

Werbung

Am 30. April und 1. Mai findet in der Gänserndorfer Stadthalle eines der absoluten Saisonhighlights des SV OMV Gymnastics statt: die NÖFT-Landesmeisterschaften im Kunstturnen.

Kunstturner aller Alters stufen aus allen NÖ Vereinen sowie Gäste aus den Bundesländern, der Slowakei und Tschechien kämpfen um die begehrten Medaillen und Landesmeister-Titel. Am Samstag ab 9 Uhr präsentieren die jüngsten Turnerinnen (ab sechs Jahre) in den Grundlagenstufen ihr Pflichtprogramm an den Wettkampfturngeräten Balken, Stufenbarren, Sprung und Boden.

Ab 14 Uhr kommen dann Jugend-, Juniorinnen- und Eliteturnerinnen zum Einsatz. Am Sonntag um 10.30 Uhr kämpfen dann die Kunstturner in allen Altersklassen an den Wettkampfgeräten Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck um Medaillen, wobei auch hier die besondere Aufmerksamkeit der Eliteklassen gilt. Die Gymnastics-Athleten gehören erwartungsgemäß zu den Mitfavoriten.

Carabasa zeigte bei Top-Starterfeld auf

Die Generalprobe glückte jedenfalls: Damaris-Faith Carabasa, Viktoria Helmer und Mirabell Lobner wurden in die niederösterreichische Landesauswahl für den Internationalen Hans-Demetz-Cup in Innsbruck mit internationaler Beteiligung einberufen und zeigten trotz des frühen Wettkampftermins gute Leistungen. Am meisten überzeugen konnte die 13-jährige Carabasa, die in diesem hochklassigen Feld Platz 27 unter 84 Starterinnen erturnte.

Gänserndorfer Dominanz bei den Seilspringern

Aber auch die Rope-Skipper – sprich Seilspringer – aus der Bezirkshauptstadt zeigten bei der österreichischen Meisterschaft des Nachwuchses in Salzburg auf: Neue österreichische Meisterin in der Klasse Jugend ist Melissa Korsinski von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf. Mit 63 „Speed Steps“ (schnelle Schritte) in 30 Sekunden und 317 in drei Minuten sowie einem Freestyle-Gesamtscore von 4,93 zeigte sie es den Burschen. Auf dem zweiten Platz landeten ex aequo Atilla Steininger, ebenfalls von der Union, und Fabian Tröstl vom SV Gymnastics Gänserndorf, der das beste Freestyle zeigte. Den vierten Platz belegte Luis Berger von der Union Raiffeisenbank Gänserndorf.

Bei der sogenannten „Newcomer Challenge“, wo man zum ersten Mal bei einer Meisterschaft startete, konnte sich Tobias Tröstl vom SV Gymnastics Gänserndorf in der Jugend klasse männlich klar gegen seinen Teamkollegen Christoph Wachtberger behaupten.