Aus für den Teamsport? Lockdown? Nicht mit dem UHC Gänserndorf. Der ließ sich von den aktuellen Widrigkeiten nicht unterkriegen und lud in den vergangenen Wochen zur „Rohringer Automotive UHC Gänserndorf Challenge 2020“.

Obmann-Stellvertreter Manfred Dichtl und sein Sohn Lukas organisierten einen intensiven Zweikampf zwischen „Team Blau“ und „Team Weiß“, an dem sich insgesamt rund 50 Personen beteiligten. Am Ende landeten 715 „Aktivitäten“ (Läufe, Fitnesstrainings, ...), 120 abgegebene Tipps (auf internationale Fußballspiele) und 53 Kreativ-Videos in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe. Bei Letzteren überzeugten etwa Bernhard Grün und Sohn Andreas Müller mit einem animierten Handballspiel zwischen Schoko- Krampussen und -Nikoläusen.

Kreativ. Bernhard Grün und Andreas Müller kreierten ein animiertes Video, in dem Schoko-Krampusse und -Nikoläuse Handball spielen. Screenshot

Einem vorgegebenen Schlüssel gemäß wurden Punkte vergeben, am Ende stand es 1.643 zu 1.493 für Team Blau. Trainer Pavel Franko dankte Manfred und Lukas Dichtl für Idee, Gestaltung und Organisation der Challenge und zeigte sich angetan von seinen Schützlingen und Kollegen: „Dieses ganze Projekt war sehr wichtig und hat uns ermöglicht, die Kraft, die hinter dem UHC Gänserndorf ist, zu verstehen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir diese Energie auch für den Handball nutzen.“ Und an seine Spieler gerichtet: „Nachdem ich jetzt gesehen habe, was ihr alles schaffen könnt, werde ich euch im Training nicht mehr schonen (lacht).“