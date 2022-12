Handballerinnen fuhren vom Match direkt zur Champions League

Werbung

Handball, Handball, Handball – für die U14-Mädchen des UHC Gänserndorf stand der vollgepackte Samstag ganz im Zeichen ihres Lieblingssports. Zuerst waren sie wie gewohnt selbst dran, besiegten Admira Wien im Rahmen des Elite-B-Cups auswärts mit 39:23.

Dabei musste die erst zwölfjährige Feldspielerin Luna Hahn kurzfristig die erkrankte Stamm-Torfrau Lilly Mattes vertreten – und machte das auf beeindruckende Art und Weise. Erfolgreichste Werferinnen waren Chiara Mala und Indira Quintana mit je elf Treffern.

Gleich im Anschluss ging es mit einem kleinen Bus direkt aus der Bundeshauptstadt über die Grenze nach Ungarn in die internationale Handball-Hochburg Györ, zum Spitzenspiel in der Frauen-Champions-League. Beim 32:30-Sieg der Hausherrinnen über Bukarest kam es auch zu einem kleinen Foto-Shooting mit der mehrfachen Welt- und Europameisterin sowie Welt-Handballerin Stine Oftedal aus Norwegen.

Ermöglicht wurde der Ausflug durch engagierte Väter sowie den früheren UHC-Manager Peter Blaha: Die Gänserndorfer Ikone engagiert sich seit Kurzem besonders für den Frauen-Handball und sponserte gemeinsam mit Sohn Lukas, früher auch Tormann in Gänserndorf, zuletzt eine Garnitur Dressen.

Herrenteam mit letztem Spiel vor Weihnachten

Ruhe hatte indes Gänserndorfs Herrenteam, zumindest was den Spielbetrieb in der Regionalliga Ost betrifft. Am Sonntag steht nun aber noch das letzte Match vor Weihnachten an, auswärts bei Wölfe Wien. Der Gegner wartet nach sieben Spielen immer noch auf den ersten Punkt und ist aktuell folgerichtig Schlusslicht.