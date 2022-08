Sportunion: Sechziger-Feier war das große Highlight

Werbung

60 Jahre Hartwig Schmoldas – das wurde auf der heurigen Sommersportwoche der Union Gänserndorf in Hintermoos ordentlich gefeiert. Der Obmann des UHC Gänserndorf war mit seinem runden Jubiläum aber nicht alleine, denn auch die langjährige Vereinsmitarbeiterin Heide Lang hatte ihren Sechziger.

Beide wurden am 18. August 1962 geboren, was Schmoldas immer noch an eine Listenerstellung bei einer längst vergangenen Generalversammlung des UHC Gänserndorf unter dem damaligen Präsidenten Josef „Sepp“ Toth erinnert: „Der hat das Geburtsdatum gesehen und gesagt, heast, du sollst nicht von oben nach unten abschreiben. Da hab ich gesagt, was sollen wir tun, wir sind halt am gleichen Tag auf die Welt gekommen (lacht).“

Dass das Duo stets während der Hintermoos-Woche Geburtstag hat, sei mittlerweile schon ein „Running Gag“ geworden, sagt Schmoldas, die gemeinsame Feier hat Tradition. Für den doppelten Sechziger ließ man sich heuer aber schon ein bisschen mehr einfallen. Schmoldas und Lang luden am Donnerstag in den Wiesenstadl Maria Alm – zunächst den Funktionärs- und Freundeskreis, ehe später auch noch die Herren- und Frauenmannschaften dazustießen.

„Den Stadl haben wir fast komplett okkupiert, es ist eine super Feier geworden“, berichtet der Jubilar, der von der Herren-Mannschaft ein T-Shirt mit der Zahl 60, den Unterschriften der Spieler und Spielerinnen sowie dem Wort „Pollux“ geschenkt bekam. Dabei handelt es sich um die Bezeichnung für den hellsten Stern im Sternbild Zwilling. „Ein uralter Spitzname“, musste der Funktionär schmunzeln, als die NÖN sich nach dessen Entstehung erkundigte. Eine Antwort gab‘s nicht: „Das ist eine eigene Geschichte (lacht).“

Handball und Tischtennis in der Dauerschleife

Sportlich diente die gemeinsame Woche freilich wieder der Saisonvorbereitung, neben den Handballteams von Herren, Frauen und Nachwuchs war im Bundessport- und Freizeitzentrum Hintermoos/Maria Alm am Fuße des Hochkönigs auch die Tischtennissektion mit dabei – in Summe waren es wieder rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Prominente Abwesende waren Herren-Kapitän Martin Toth und Rückkehrer Anton Kasagranda. Die restliche Truppe führte der neue Trainer Michal Fazik durch bis zu drei Einheiten pro Tag und unter anderem auch durch die Berge. So stand etwa ein gemeinsamer Wandertag auf dem Programm, bei dem Fazik mit einer Kappe von Ex-Klub Union Korneuburg in die Kamera lächelte. Da müssen ihm die Gänserndorfer wohl noch eine neue ausgeben.

Der Cheftrainer der Frauenmannschaft, Martin Schindler, war ebenfalls Teil der Betreuergruppe.