Die traditionelle Turngala in Gänserndorf stand am Samstag im Zeichen des Jubiläums. Groß und Klein zeigten ihr Können.

Die Jüngsten als Zutaten und menschliche Kekse beim Backen, die Kunstturner als Sträflinge, Österreichs beste Athleten am Trampolin, eine Papa-Tochter-Einlage zum Dahinschmelzen, Saltos vom Reck, die flinken Beine der Rope Skipperinnen, ein Hip-Hop-Medley, bestehend aus Einlagen der letzten Jahre, ein Comeback einer früheren Turngruppe, und sogar ein Dino war dabei – die Jubiläums-Turngala hatte am Samstag wieder einmal ordentlich was zu bieten. Vereinsleiter Wolfgang Lehner und Freerunnerin Pamela Forster, selbst ein Kind der Gymnastics-Familie, führten durch den Abend, der heuer natürlich ganz im Zeichen des eigenen Geburtstags stand: Der Fünf-Sterne-Verein, gegründet im Jahr 1968, ist 50 Jahre alt.

Im Laufe der Zeit entwickelte er sich vom Anbieter mit Schwerpunkt Geräteturnen zu einem der größten und erfolgreichsten Turn- und Gymnastikvereine des Landes. Über 2.000 Aktive zählt der heutige SV Marchfelder Bank Gymnastics, sei es im Leistungsbereich, wo viele Landes- oder Österreichische Meistertitel sowie Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften zu Buche stehen, oder im Breitensport.

Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner gratulierte in seiner Rede stellvertretend für die anwesenden Ehrengäste zum Jubiläum, lobte die „wunderbare Entwicklung“ des Vereins und wünschte vor allem eines: „Alles Gute für die nächsten 50 Jahre.“