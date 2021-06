Im April 2008 wurden aus einem Gänserndorfer Handballverein zwei. Nach anhaltenden Meinungsverschiedenheiten mit der Gesamt-Union zog die Sektion Handball einen Schlussstrich und gründete den UHC Handball Gänserndorf als eigenständigen Verein.

Der damalige Manager Hans Toth – sein Team spielte noch in der höchsten Liga Österreichs – begründete diesen Schritt gegenüber der NÖN so: „Vereinfacht dargestellt wollte der Vorstand der Union den HLA-Betrieb nicht weiter mittragen. Dieser Schritt war sicher für beide Seiten die beste Lösung.“

13 Jahre später empfanden UHC und Union die Trennung nicht mehr als beste Lösung, seit vielen Monaten wurde an Plänen gebastelt, die Vereine wieder zusammenzuführen. Am Mittwoch der Vorwoche wurde nun Nägel mit Köpfen gemacht, der UHC bei einer gemeinsamen Generalversammlung wieder in die Union eingegliedert.

Schmoldas: „UHC bleibt ein Verein“

„Der Verein bleibt aber ein Verein, er wird nur ein Zweigverein der Union“, erklärt Obmann Hartwig Schmoldas, der in dieser Funktion bestätigt wurde. Auch für die Verbände bleibe der UHC „identisch, mit der gleichen ZVR (Identifikationsnummer im Zentralen Vereinsregister, Anm.)“. Schmoldas’ Stellvertreter ist wie bisher Manfred Dichtl, der gleichzeitig als Obmann des Gesamtvereins Union agiert. Was den restlichen (neuen) Vorstand angeht, wird in den nächsten Wochen noch genau definiert, wie die Aufgabenverteilung aussieht.

Keine „Hin- und Hermeldungen“ mehr

Fix ist schon, dass sich Maria Schmoldas um das Thema Jugend und Finanzen kümmern wird, Norbert Prager um die Frauen, Lukas Dichtl um die Terminkoordination und Johannes Hahn ebenfalls um die Jugend. Neben der nun breiter aufgestellten Handball-Expertise unter einem Dach wird es auch als Vorteil erachtet, dass nun sämtliche Spieler in der Bezirkshauptstadt unter Selbigem vereint sind. Spielgemeinschaften, Doppelspielberechtigungen, Hin- und Hermeldungen – all das hat ein Ende. „Und es gibt ja noch viele andere Verzwicktheiten, zum Beispiel, dass der Ausbildungsverein ein anderer ist als der Hauptverein“, nennt UHC-Obmann Schmoldas ein Beispiel.

Auch im Sportlichen gibt es einige Neuigkeiten: Trainer Pawel Franko wird dem UHC erhalten bleiben, genauso wie der größte Teil des Kaders. Für Schmoldas gilt noch der Fahrplan, bis Anfang Juli alle Spieler beisammenzuhaben. Ob es in Zukunft ein oder zwei Teams bei den Herren geben wird, das steht allerdings noch in den Sternen. „Das machen wir nur, wenn es Sinn macht“, stellt Schmoldas klar.

Niederösterreich und Wien bilden eine Liga

Fix ist auch, dass die Gänserndorfer ab Herbst in der neu formierten Landesliga Wien/Niederösterreich spielen werden. Diese soll sechs Wiener Teams und vier blau-gelbe Vertreter enthalten. „Darauf freuen wir uns schon, da wir endlich eine vernünftige Meisterschaft spielen können“, strahlt Schmoldas.