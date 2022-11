Weite Anreise zahlte sich für Turnerinnen aus

Werbung

Österreich größte Kunstturn-Zukunftshoffnungen bestritten am Samstag im vorarlbergerischen Egg im Bregenzerwald ihren Saisonhöhepunkt: Die 50. Österreichische Jugendmeisterschaft versammelte 143 Toptalente zwischen acht und 15 Jahren aus allen Trainingszentren der neun Bundesländer.

Für den SV Gymnastics Gänserndorf sollte sich die knapp 700 Kilometer lange Anreise aus dem Marchfeld auszahlen: Einmal Silber und einmal Bronze in den Einzeln sowie zweimal Bronze bei den Burschen in den Teambewerben lautete die erfolgreiche Medaillenausbeute für den Kunstturnnachwuchs aus der Bezirkshauptstadt. Die Top-Leistungen aus niederösterreichischer Sicht im Einzel bewerb lieferten Mirabell Lobner mit Silber in der Jugend stufe III, Damaris-Faith Cara basa mit Bronze in der Jugendstufe II und Matteo Schinkovich mit Platz fünf in der Jugendstufe IV – alle vom SV Gymnastics.

Für die Überraschung dieser Titelkämpfe sorgte die erst elfjährige Lobner, die mit fast perfekten Wettkampfübungen an den Geräten Stufenbarren, Sprung und Boden Platz zwei bei den jüngsten Kunstturnerinnen erkämpfte. Ihre Vereinskollegin Janina Albrecht belegte nach gutem Wettkampf Platz 21 im starken Teilnehmerfeld.

Seit ihrem zweiten Platz im Vorjahr gehörte die 13-jährige Carabasa zum Favoritenkreis, und die talentierte Nachwuchshoffnung aus Weikendorf wurde dieser Rolle gerecht: Nach starkem Wettkampf holte sie Bronze für Niederösterreich.

Den ausgezeichneten fünften Rang erturnte Schinkovich, das elfjährige Ausnahmetalent aus Prottes. Einzig zwei technische Fehler am Boden und an den Ringen verhinderten einen Platz am Stockerl.