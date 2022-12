Auersthaler Lauf-Routinier glaubt an Marokkos ganz großen WM-Coup

Werbung

Laufen bis zum Umfallen – dafür stand der Name Ali Ben Sahili über viele, viele Jahre im Weinviertler Laufcup. Rund um die Jahrtausendwende gewann der Auersthaler zweimal die Gesamtwertung, dreimal landete er auf Rang zwei. Und auch heute, mit fast 66 Jahren, kann der Ausdauersportler alles, nur nicht Ruhe geben. Sofern nichts Unausweichliches dazwischenkommt, schlüpft er immer noch täglich in die Laufschuhe oder in die Badehose, um in einem der umliegenden Bäder seine Längen zu ziehen.

Auf einem kleinen Fernseher in seiner Küche verfolgte der Auersthaler die bisherigen Heldentaten der marokkanischen Elf bei dieser WM. Foto: David Aichinger

Und doch sitzt Ben Sahili dieser Tage auch häufig vor dem Fernseher, die WM 2022 in Katar hat ihn in ihren Bann gezogen. Das liegt freilich auch an Marokko, jenem Land, in dem er geboren wurde und in dem er bis zur Übersiedelung nach Österreich im Jahr 1978 lebte. Mühelos schildert er Erinnerungen an die Kindheit, wo ihn der mittlerweile 96-jährige Vater mit in die Großstadt Casablanca nahm, um die WM 1970 in Mexiko zu verfolgen. Es war die erste Teilnahme für Marokko, als zweites afrikanisches Land überhaupt.

Heute verfolgt Ben Sahili die Spiele in seiner Küche, gemeinsam mit der Frau und seinen drei Söhnen. Auch der Papa, der weiter in Marokko lebt, schaut trotz hohem Alter, telefonisch halten die beiden Kontakt. Was er zu sehen bekommt – Marokko ist als erstes afrikanisches Land ins Halbfinale einer WM eingezogen und trifft dort am Mittwoch auf Frankreich – ist für den passionierten Masseur fast unglaublich, vor Turnierbeginn hielt er vielleicht das Achtelfinale für möglich: „Aber wie ich gesehen habe, dass sie Belgien schlagen, hab ich gedacht, ok, die können vielleicht doch weiterkommen.“

Nachrichten aus Marokko – das Telefon läuft heiß

Mittlerweile ist Marokko so weit, dass ein ganzes Land in Euphorie verfällt. Kaum eine Stunde vergeht, in der der Österreicher keine Nachricht aus seinem Geburtsland bekommt: Videos von Feuerwerken an bekannten Stränden, Witze, Memes – alles ist dabei. „Es ist unvorstellbar“, schildert er seine Eindrücke vom umgreifenden Fußballfieber: „Jeder hat einen Fernseher zu Hause, aber alle gehen in die Kaffeehäuser. Ich weiß von Leuten, die drei Stunden vor Matchbeginn dort waren, um einen Sitzplatz zu reservieren (lacht). Und alle gehen mit, egal ob Frauen oder Männer. Da hast du Leute, die haben noch nie über Fußball gesprochen. Jetzt gehen sie auf die Straße und feiern.“

Und wie lange noch? Er ist selbst gespannt: „Ich habe so ein Gefühl, die schaffen das. Es erinnert mich an Dänemark, die waren auch Außenseiter und sind Europameister geworden (1992, Anm.).“ Sogar der ganz große Wurf, der WM-Titel, wird mittlerweile also für möglich gehalten, wenngleich Ben Sahili auch einschränkt: „Für uns ist das Halbfinale schon ein Pokal. Aber der Traum wird immer größer. Alle beten für die Mannschaft. Der Glaube ist schon ziemlich groß.“ Warum, schießt er hinterher: „Frankreich hat Mbappe, Kroatien hat Modric, Argentinien hat Messi, aber Marokko hat eine komplette Mannschaft.“ Und zwar eine, die bis dato – wie einst Ben Sahili selbst – läuft bis zum Umfallen.

Junger Fan: „Mama, bitte schick mir noch mehr Geld“

Mitbekommen hat Ben Sahili, der stets auch der österreichischen Nationalmannschaft die Daumen drückt, freilich auch die Ausschreitungen marokkanischer Leute in Belgien oder den Niederlanden. Verstehen kann er so etwas nicht: „Es ist doch schade. Du lebst dort und machst etwas kaputt. Aber ich glaube, das sind meistens Leute, die gar nichts mit Fußball zu tun haben.“ Es seien vielmehr Auswüchse von gesellschaftlichen Problemen, die viel tiefer liegen.

Köstlich unterhalten fühlte er sich indes von einem jungen marokkanischen Fan, der wie zigtausende Landsleute nach Katar aufbrach und dort fürs TV interviewt wurde: „Er hat gesagt, Mama, bitte schick mir noch mehr Geld. Marokko bleibt noch (lacht).“