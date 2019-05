Groß-Enzersdorf heißt der große Sieger .

Beim Regionalturnier Weinviertel des Sumsi Erima Kids Cup in Großrußbach am Dienstagnachmittag setzte sich die Volksschule Groß-Enzersdof knapp vor der VS Oberhausen durch. Beide Mannschaften lösten damit das Ticket für das Niederösterreich-Finale, welches Mitte Juni in Herzogenburg stattfinden wird.