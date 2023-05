Beim Meister in die höchste Pleite gelaufen

Gänserndorf fuhr einmal mehr mit Ausfällen zum vorletzten Saisonspiel nach Horn, die Legionäre Anton Kasagranda und Matos Vojacek sowie Flügel Max Zver waren etwa nicht mit dabei. Dass es in dieser Konstellation schwer werden würde, 60 Minuten mit dem Meister mitzuhalten, war Trainer Michal Fazik bewusst. Sein Ziel war deshalb schon defensiv gesteckt: er wollte, wenn es irgendwie geht, die höchste Niederlage der Saison verhindern. Das war bis dato das 30:35 aus dem Hinspiel gegen die Waldviertler in der eigenen Stadthalle.

Bis zur Pause war dieses Vorhaben noch einigermaßen auf Schiene, Horn führte bei Seitenwechsel mit 17:14. „In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel entschieden“, sah Fazik sein Team dann aber zurückfallen. Benedikt Schönner und Raphael Schramel kassierten fast gleichzeitig je zwei Minuten, ab hier ging's für Gänserndorf von 16:18 auf 16:25. Ein Comeback war nicht mehr in Sicht, Horn gewann am Ende verdient mit neun Toren Unterschied. Fazik anerkannte das fair: „Sie haben gezeigt, dass sie in die Bundesliga gehören.“ Seine eigene Truppe haben indes zu viele technische Fehler gemacht und zu viele unnötige Würfe genommen.

Jetzt gibt es aufgrund des Tullner Rückzugs und des Feiertags in zwei Wochen noch einmal eine Schaffenspause, bevor am 4. Juni das letzte Saisonspiel in Wien bei „Hashtag“ auf dem Programm steht. Für Gänserndorf entscheidet sich da noch, ob man auf Rang sechs bleibt oder sich noch leicht nach oben oder unten verändert. Klar ist aber schon jetzt, dass man als schlechtestes NÖ-Team ins Ziel kommen wird. Die vier Rivalen bilden aktuell die Top-vier der gemeinsamen Regionalliga mit Wien. Die Teams aus der Bundeshauptstadt wird Gänserndorf dafür, mit Ausnahme West Wiens, alle hinter sich lassen.