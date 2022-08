Bereit für den nächsten großen Wurf

Werbung

Mit dem Supercup zwischen Hypo Niederösterreich und WAT Atzgersdorf wurde die neue Spielzeit am Samstag in Krems feierlich eröffnet. Dabei setzte sich der Titelverteidiger – mit der Korneuburgerin Johanna Schindler – klar mit 33:18 durch.

Kommendes Wochenende startet auch die Meisterschaft in der WHA. Und Stichwort Korneuburg: Wir haben unsere beiden Bezirksvertreter in Österreichs oberster Spielklasse der Frauen vor dem Saisonstart genau unter die Lupe genommen.

UHC Müllner Bau Stockerau

Wer ist neu? Mit Torfrau Mateja Serafimova, einer mazedonischen Teamspielerin, und Sandra Zeitelberger kamen zwei Leistungsträgerinnen von Absteiger Eggenburg, außerdem verstärkt Melissa Begovic aus Graz die Mannschaft von Coach Moshe Halperin.

Zudem kehren Dominika Kodajova und Top-Torjägerin Ines Rein zurück, wobei es bei Zweiteren nach ihrer Schulter-OP wohl noch ein paar Wochen dauern wird, ehe sie in den Wettkampfmodus zurückfindet. So oder so, UHC-Vorstand Jürgen Tomek – seit dieser Saison auch Co-Trainer von Halperin – sieht seine Mädels „stärker aufgestellt als im Vorjahr“.

Wie war die Vorbereitung? Zufriedenstellend, auch das Trainingslager im slowakischen Stupava erfüllte seinen Zweck. Zudem konnten Halperin und Tomek auch neue taktische Formationen ausprobieren.

Was ist das Saisonziel? „Wir wollen ins Halbfinale“, stellt Tomek klar, sprich ein Platz unter den besten Vier. Stichwort Selbstbewusstsein: Tomek ärgert, dass schon wieder alle Hypo den Meistertitel bereits im Vorfeld überlassen wollen: „So werden wir nie das richtige Mindset zusammenbekommen, um sie einmal wirklich zu fordern.“

Auch im Europapokal will Stockerau überraschend, allerdings ist man gegen den portugiesischen Top-Verein Benfica Lissabon krasser Außenseiter. Bleibt noch der nationale Pokal, wo man erneut so weit wie möglich kommen will, vielleicht sogar wieder ins Finale wie in der Vorsaison ...

Wie lautet der Auftaktgegner? Daheim wartet der starke Aufsteiger aus Tulln – auf dem Papier eine klare Sache, aber Tomek warnt: „Eine junge und motivierte Mannschaft, im Vorbeigehen werden wir nicht gewinnen. Aber klar, wir sind der Favorit und wollen das auch zeigen.“

Union heinekingmedia Korneuburg

Wer ist neu? Anna Schuhäker und Marietta Gyetko kamen aus Eggenburg, Top-Talent Ines Grandits aus Hollabrunn und schließlich noch Anna Haunold von Vizemeister Atzgersdorf. „Damit sollten wir deutlich stärker sein, auch weil uns keine Leistungsträgerin verlassen hat“, wie Sektionsleiter Gerald Pojmann erklärt.

Wie war die Vorbereitung? Ein tolles Trainingslager, starke Testspiele und gute Stimmung im Team – die Meisterschaft kann kommen. Einzig auf den neuen Hallenboden heißt es noch warten, der soll aber bis zum ersten Heimspiel fertig sein.

Was ist das Ziel? Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison will man sich nach oben orientieren, Pojmann nennt konkret „Platz acht aufwärts“. Auch weil die jungen Mädels mittlerweile schon mehr Erfahrung in der WHA haben.

Wie lautet der Auftaktgegner? Niemand Geringerer als Hypo, noch dazu auswärts. Für Pojmann aber kein Nachteil: „Ich sehe es so, wir haben nichts, absolut gar nichts zu verlieren.“ Allerdings hat sich der Serienmeister einmal mehr prominent verstärkt ...