Die Meisterparty bleibt Gänserndorf erspart

Das vorletzte Spiel der Saison hält für das Herrenteam des UHC Gänserndorf die schwierigste Aufgabe in der Regionalliga Ost parat. Am Samstag gastiert das Team von Michal Fazik bei Union Horn. Die Waldviertler haben bis dato alle 18 Saisonspiele gewonnen und stehen seit Wochen als Meister fest. Immerhin: Ihren Pokal haben die Horner schon beim letzten Heimspiel Mitte April bekommen, Gänserndorf bleibt es also erspart, Teil der großen Meisterparty zu werden.

Sportlich wird es gegen den Seriensieger voraussichtlich schwer werden. Dabei bräuchte Gänserndorf dringend einen Sieg, um in Sachen Endplatzierung noch ein Wörtchen bei den Top-vier der Liga mitzureden. Setzt es die erwartete Niederlage, dürfte es – je nach Ergebnis im abschließenden Auswärtsspiel am 4. Juni beim #1 Team Handballsportverein in Wien – auf eine Platzierung zwischen fünf und sieben hinauslaufen.

Den Frauen ging am Ende die Luft aus

Das Frauenteam hat in der Landesliga auch noch zwei Spiele auf dem Plan: am Samstag geht es in Gänserndorf gegen den Zweiten St. Pölten, zum Abschluss wartet noch ein Auswärtsspiel in Langenlois. Anders als die Herren waren die Frauen auch am vergangenen Wochenende im Einsatz, in Wiener Neustadt setzte es eine Niederlage um zehn Tore. Die kam aber erst am Ende zu Stande, als den Weinviertlerinnen ein wenig die Luft ausging. 15 Minuten vor Schluss war es noch 22:21 gestanden ...