Dritter Sieg in Folge bei erneutem Schiri-Kuriosum

Ein Tor Vorsprung, ein Mann weniger am Feld, noch eine Minute auf der Uhr: Die Ausgangslage im Finish der Gänserndorfer Partie in Stockerau war brisant. Coach Michal Fazik nahm die Auszeit, gab seinem Team nochmal einen Plan mit auf den Weg. Der klappte, der UHC blieb ruhig, spielte den letzten Angriff gut aus und traf durch Anton Kasagranda noch zum 35:33-Endstand.

Der Slowake beendete die Partie damit mit zwölf Treffern – mit Abstand der höchste Wert aller Spieler. Fazik sprach aber einmal mehr von einer tollen Mannschaftsleistung, nannte auch viele seiner Schützlinge beim Namen, als er von seinen positiven Eindrücken erzählte: „Jeder auf der Platte hat seine Leistung gebracht.“

Das verhalf Gänserndorf zum Sieg in einer richtig engen Partie, der nun bereits der dritte in Folge war. Ein wenig bitter also, dass die Liga nun drei Wochen pausiert. Fazik ist bereits gespannt auf die nächsten Auftritte: „Dann wird sich zeigen, ob unsere drei Siege nur Glück waren oder eine Tatsache.“

Kurios war am Sonntag ein Blick auf das Schiedsrichter-Duo: Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison war Lea Koncsek bei einem Gänserndorfer Herrenspiel im Einsatz. Die 22-Jährige ist die Torfrau der UHC-Frauen und die Schwester von Sebastian Koncsek, der in Stockerau als Betreuer C der Gänserndorfer auf der Bank saß. Hintergrund ist der Schiedsrichtermangel. „Darum werden die vorhandenen bei allen Spielen eingeteilt, wo sie Zeit haben“, schildert Koncsek.

Den eigenen Verein zu pfeifen, sei für sie aber „grundsätzlich nicht schlimm, da ich unparteiisch pfeife. Natürlich ist es was anderes, wenn die Spieler bekannt sind, jedoch kenne ich durch das Pfeifen und selber Spielen viele andere Mannschaften und Spieler auch.“ Herren-Coach Fazik stellte der Gänserndorferin ein gutes Zeugnis aus: „Sie hat eine klare Partie gepfiffen – professionell und kein Prozent für uns.“