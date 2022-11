Erstliga-Gegner war für Gänserndorf zwei Nummern zu groß

Werbung

Handball, Handball, Handball – der Sonntag stand in Gänserndorf im Zeichen des Sports, von früh bis spät wurde in der Stadthalle um Tore gekämpft. Die größte Bühne gehörte diesmal dem Frauenteam, das zum Abschluss ab 18 Uhr auf ein Erstliga-Team traf.

Frauen ÖHB-Cup

Das hieß HIB Graz und war im Rahmen des ÖHB-Cups in Gänserndorf zu Gast. UHC-Trainer Martin Schindler hatte Videos gesehen, die aber weniger Erkenntnisse lieferten als die ersten Live-Eindrücke vom Aufwärmen der Steirerinnen: „Da hat man sofort gemerkt, dass das eine ausgewachsene Damenmannschaft ist, die voll austrainiert ist. Das hat man am Video nicht so gesehen.“

In der eigenen Spielhälfte stand indes die Gänserndorfer Truppe, die sich zu großen Teilen noch aus U18- und sogar U16-Spielerinnen speist – in Summe ein eindeutiger Kräfte- und Größenunterschied, der sich im Verlauf der Partie auch zwangsläufig bemerkbar machte und den Gästen einen hohen Sieg bescherte.

Die Gänserndorferinnen zeigten aber eine couragierte Leistung und, so lange die Kraft reichte, auch einige gelungene Aktionen, speziell ganz zu Beginn, als der UHC sogar zweimal führte und Magdalena Prager die ersten drei ihrer sieben Tore gelangen. Schindler war zufrieden: „Sie haben mit sehr viel Herz diesen Kampf aufgenommen und können mit erhobenem Haupt rausgehen.“

Regionalliga Ost

Ein Fazit, mit dem die Herrentruppe im Vorspiel um 16 Uhr diesmal nicht so leicht davon kam. In den Minuten vor der Pause bog die Partie gegen Post SV aus Sicht der Gastgeber in die falsche Richtung ab, zu kitten war das aufgerissene Sechs-Tore-Loch bis zum Ende nicht mehr. Der Sportliche Leiter Manfred Dichtl machte das an Ausfällen vor (Tormann Perdoch, Kreis Stepanovsky) und früh im Spiel (Dengler) fest: „Das hat unser Team gelähmt. Einige Spieler waren weit weg von einer Normalform und unsere Leistungsträger hatten auch keinen guten Tag.“

Weiter geht es gegen die Fivers und Eggenburg – beide halten wie Gänserndorf bei drei Siegen und zwei Niederlagen.