Gänserndorf mit Remis zum Abschluss

Das letzte Spiel der Saison führte den UHC Gänserndorf am Sonntag zu „Hashtag“, dem #1 Handballsportverein nach Wien. Die Gäste waren in der Favoritenrolle, durchlebten aber eine kleine Achterbahnfahrt. Rund um die Pause gelang erstmals eine Vier-Tore-Führung, zum Ende hin sogar eine um fünf. Beide Male wurde Gänserndorf aber wieder eingeholt, und auch die allerletzte Wurfchance bei 27:27 zehn Sekunden vor dem Ende ließen die Marchfelder liegen.

Trainer Michal Fazik nahm das Remis auch ein wenig auf seine Kappe: „Ich wollte am Ende noch Spieler bringen, die normalerweise nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Das (der verspielte Sieg, Anm.) war wahrscheinlich mein Fehler, weil am Ende haben wir drei technische Fehler gemacht.“

Unterm Strich steht jedenfalls Platz sechs in der Regionalliga Ost. Bis Ende Juni wird jetzt noch zweimal pro Woche an der Kraft gearbeitet, dann ist den gesamten Juli über Sommerpause.