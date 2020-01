„Echt? War das der erste Auswärtssieg?“, konnte es ein gut gelaunter Manfred Dichtl zu Beginn des Gesprächs mit der NÖN kaum glauben. Nach kurzer gedanklicher Prüfung nickte der Betreuer des UHC Gänserndorf. Denn: Viermal war man in der laufenden Saison auswärts angetreten, dreimal hatte man verloren. Ein 19:19 in Eggenburg brachte Mitte November den bisher einzigen Punkt.

Am Samstag aber war es soweit, und das ausgerechnet beim Sieger des ersten Landesliga-Durchgangs in Horn. Dem nicht genug, war Gänserndorf auch personell alles andere als in Bestbesetzung angereist: Neben Spielertrainer Pavel Franko (siehe Artikel unten) fehlten im Waldviertel auch Martin und Christian Toth, Tomas Mazar, der das letzte seiner drei Spiele Sperre absaß, sowie Armin Schmoldas, Raphael Schramel oder auch der manchmal aushelfende Benedikt Schönner. „Das zeigt, dass wir heuer Gott sei Dank wirklich einen breiten Kader haben“, freute sich Dichtl, der die Mannschaft statt Franko coachte, über den positiven Auftritt trotz all dieser Faktoren.

Starke Verteidigung als Basis für den Sieg

Seine Mannschaft überzeugte vor allem in der Verteidigung und kam nach einem ungewöhnlich niedrigen 9:9 zur Pause nach Seitenwechsel auch offensiv immer besser in Fahrt. Und das variantenreich: Maxi Zver traf fast alle seine Würfe, am Ende standen sieben Tore am Konto des 17-jährigen Flügels. Die zweite große Waffe an diesem Tag kam mit Vladimir Buvala aus dem Rückraum, und auch Mitte Aufbau Andrej Smetanka spielte endlich einmal so, wie man sich das in Gänserndorf schon seit Saisonbeginn vorgestellt hatte.

Schlüssel zum Auswärtserfolg war letztlich ein 4:0-Run Mitte der zweiten Hälfte, diese Lücke konnte Horn bis zum Ende nicht mehr entscheidend schließen. „Und auch, dass die Schiedsrichterin aus Wien sehr ähnlich gepfiffen hat, wie es derzeit bei der EM gemacht wird“, analysierte Dichtl. Heißt: rigoroses Durchgreifen, viele Siebenmeter und Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten. Das kam Gänserndorf in Horn entgegen.