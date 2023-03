Gänserndorf spielte 14 Minuten lang zu Null

Werbung

Die Zuschauer in der Fünfhaus-Halle trauten am Sonntag ihren Augen nicht, speziell das Heimpublikum rieb sich wohl verwundert die Augen. 14 Minuten waren im Heimspiel gegen Gänserndorf absolviert, und die Wiener warteten immer noch auf den ersten Treffer. Das lag vor allem an „Superman“ Peter Perdoch im UHC-Tor, der schon in dieser Phase an die zehn Paraden fabrizierte und seiner Mannschaft so einen 8:0-Vorsprung ermöglichte. Das erstaunte freilich auch Gänserndorf-Trainer Michal Fazik: „Wir hatten wieder ein paar Ausfälle, nur einen rechten Flügel und nur einen Kreisläufer dabei. Unser Gegner hat einstweilen mit 18 oder 20 Spielern aufgewärmt. Das hat ziemlich beängstigend ausgesehen.“

Durch Perdochs Paraden, enorme Disziplin und Zusammenhalt war es dann aber seine Mannschaft, die zu Spielbeginn Angst und Schrecken verbreitete. Mit dem Treffer zum 1:8 kam dann zwar auch Fünfhaus in der Partie an und im Lauf der zweiten Halbzeit auch bis auf vier Tore heran, Gänserndorf nutzte die tolle Basis aber für einen ziemlich souveränen Auswärtssieg, durch den man weiterhin auf Platz fünf der Regionalliga Ost steht.

Der ist aber durchaus in Gefahr und muss schon im nächsten Heimspiel verteidigt werden. Am Sonntag kommt nämlich Stockerau in die Gänserndorfer Stadthalle, also der Sechstplatzierte, der zwar zwei Punkte weniger am Konto, aber auch zwei Spiele weniger ausgetragen hat. „Ich würde es ein Vier-Punkte-Spiel nennen“, betont Fazik die Bedeutung, „ich denke, wer nächste Woche gewinnt, wird wahrscheinlich am Ende die viertbeste niederösterreichische Mannschaft in der Tabelle werden.“ Horn zieht weiterhin ungeschlagen vorne weg, auch Perchtoldsdorf und Eggenburg liegen vorm UHC.

Kreisläufer steht vor dem Comeback

Personell hat der Trainer vor dem Stockerau-Spiel gute Nachrichten. Mit Juraj Stepanovsky steht ein erfahrener Kreisläufer vor seinem Comeback für Gänserndorf. Der Slowake fiel nach einer Knieoperation seit Ende des Vorjahrs aus. Fazik rechnete schon für das Fünfhaus-Spiel mit seinem Schützling, der dann aber erkrankte. Am Sonntag gegen Stockerau soll es nun aber so weit sein.